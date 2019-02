Monforte tendrá una estación meteorológica que dará datos en vivo

La ciudad de Monforte contará con un completo sistema de control climático gracias a una importante inversión que realizará Meteogalicia, un departamento dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. En la zona de A Pinguela, junto a las pistas de tenis, ha comenzado a instalarse una estación dotada con medidores de velocidad y dirección del viento, de temperatura y humedad relativa del aire, presión atmosférica y radiación solar.

También dispondrá de un pluviómetro y de un dispositivo que analizará la calidad del aire.

Todos los datos se transmitirán en tiempo real a Meteogalicia, pudiéndose consultar en su página web, así como en una gran pantalla, de dos metros de longitud por uno de ancho, que será colocada junto a la entrada principal de la casa consistorial.

El proyecto no se queda en estas dos actuaciones, pues se completará con una cámara web que se instalará en lo alto del monte San Vicente, junto a la entrada a la Torre da Homenaxe, enfocando hacia la parte de la ciudad que tiene a su fondo el colegio del Cardenal.

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, destacó en la mañana de ayer la acción que lleva a cabo Meteogalicia. Manifestó que hace tres años comenzó a realizar gestiones ante este organismo dependiente de Medio Ambiente para que la ciudad dispusiese de una estación que aportase «datos fiables», pues los que manejaba Meteogalicia referidos a Monforte provenían de ayuntamientos limítrofes o de una estación situada en el monte Marroxo, en la parroquia monfortina de Gullade, que nada tenían que ver, destacó, con la realidad climática de la ciudad.

Tomé se congratuló de que Meteogalicia hubiese admitido la petición y que, sobre todo, la haya completado tanto con la colocación de la cámara web para ver cómo son las condiciones atmosféricas de la ciudad, como con la instalación de esa pantalla gigante para dar los parámetros climáticos en tiempo real. "Somos un dos 21 concellos de toda Galicia elixidos para instalar este televisor informativo", destacó.

El regidor incidió en el hecho de que se ha atendido una petición para que "unha cidade de tamaño medio que non tiña una estación meteorolóxica oficial conte con ela en breve, o que beneficiará tanto aos veciños como a todos aqueles turistas que nos queran visitar en función do clima que temos en cada época do ano".