Monforte y O Saviñao, incógnitas del 26-M

A escasos cuatro meses de la celebración de elecciones locales, el panorama político en la Ribeira Sacra, en el conjunto de los doce municipios de las comarcas de Monforte, Quiroga y Chantada, es similar al de hace cuatro años. No se esperan sorpresas, a no ser en O Saviñao, donde en 2015 los resultados le dieron la alcaldía de forma muy ajustada al Partido Popular.

En este ayuntamiento, Joaquín González González, obtuvo los peores resultados desde que en 1995 se hizo con la alcaldía con mayoría absoluta. La mantuvo en la última convocatoria, pero por un puñado de votos. Los populares obtuvieron 1.471 papeletas, por las 1.041 del PSOE y las 266 del BNG.

González no se volverá a presentar y su lugar será ocupado por su sempiterno primer teniente de alcalde, Juan Carlos Armesto Quiroga, actualmente secretario provincial de la formación.

Los socialistas de O Saviñao están convencidos de que con Celestino Rodríguez como cabeza de lista por segunda convocatoria consecutiva pueden dar un golpe en la mesa y desbancar a los populares, aunque para ello necesiten la concurrencia de los nacionalistas para formar gobierno.

MONFORTE. Este municipio de Terras de Lemos no es el único en el que la mayoría absoluta de un partido está en juego. En Monforte hay mucho que decidir en este sentido, pues José Tomé, del PSOE, tras cuatro años como gobernante en minoría, aspira a lograr nueve de los 17 ediles en liza. Hace un año su partido realizó una encuesta que resultó muy favorable para sus intereses, pues le otorgaba ocho concejales.

Los resultados de los socialistas monfortinos dependerán de varias circunstancias. Una es el grado de apoyo que dentro de la militancia y simpatizantes del PP tendrá su recién elegido candidato, Miguel Lemos, y si la crisis que se generó hace cuatro meses al decidir la formación a nivel provincial y gallego que la portavoz municipal desde hace casi ocho años, Julia Rodríguez, tenía que ser sustituida se ha cerrado.

Otro punto no menos importante es cómo se repartirán los votos. A Tomé le interesa que se distribuyan entre el mayor número de candidaturas posibles, pues la Ley D"Hont le beneficiaría.

Por el momento está confirmada la concurrencia del BNG, sin saberse si los independientes de Esperta Monforte volverán a presentarse.

Se desconoce qué harán los cuatro ediles no adscritos (los que abandonaron la disciplina del BNG), en el sentido de si se unen a alguna formación o no, pero tampoco se ha oído nada de En Marea. Ciudadanos, que meses atrás aseguró que acudiría con una candidatura, no ha dado señales de vida.

Por lo demás, en Terra de Lemos todo parece indicar que no habrá sobresaltos para los actuales gobernantes. Seguirá el PP en Sober, Pantón y Bóveda; y el BNG en A Pobra do Brollón.

En la comarca de Quiroga todo apunta a que no habrá sorpresa alguna. En O Courel parece que la popular Lola Castro, quien se había hecho con la alcaldía gracias a una moción de censura promovida en octubre de 2009, repetirá a su frente en función de los resultados obtenidos en los comicios de 2015.

Por lo que se refiere al ayuntamiento de Ribas de Sil nadie discute el liderazgo del socialista Miguel Sotuela, otro que cogió el bastón de mando a través de una moción de censura cuando corría el mes de marzo de 1998.

En el ayuntamiento de Quiroga, el PP no tendrá problema con Julio Álvarez Núñez. Será de nuevo, como desde el año 1987, su cabeza de lista ganador. Hace justamente cuatro años, en una entrevista concedida a este diario, aseguró que no se volvería a presentar, pero la situación del partido, según las fuentes consultadas, le ha obligado a mantenerse al frente de la formación.

CHANTADA. Por lo que respecta al territorio chantadés, nadie parece discutirle nada a Julio Yebra Pimentel, alcalde por el PP en Carballedo desde, nada más y nada menos, el año 1983, convirtiéndose así en uno de los regidores más longevos en el cargo de la provincia de Lugo.

Tampoco parece que llegue a pasar apuros el candidato popular de Taboada, Ramiro Moure, quien obtuvo una holgada mayoría absoluta en los comicios de 2015.

Si las cosas están meridianamente claras en estos dos municipios, en el de Chantada se podría hablar de más de lo mismo.

Manuel Lorenzo Varela, de Independientes das Terras do Asma (Inta) tras abandonar hace unos años la disciplina del PP, no tendrá, dicen los vecinos e incluso miembros de los partidos políticos de la oposición con la boca pequeña, rival en las elecciones del próximo mes de mayo.

La concurrencia de al menos otras cuatro candidaturas jugará a su favor por la fragmentación del voto y la Ley D'Hont.

Está confirmado que acudirá el BNG con André Labandeira como cabeza de lista; y la del PSOE con Raquel López. Ambos repiten.

Queda por saber el número uno del PP y el de la agrupación Por Chantada, que elegirá en asamblea a su cabeza de lista en una reunión que celebrará el próximo día 16.