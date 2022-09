Monforte y O Saviñao homenajean a la impulsora del Camiño de Inverno, Aida Menéndez

La malograda presidenta de la asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, Aida Menéndez, recibió este sábado un gran homenaje póstumo entre Monforte y O Saviñao. Primero, con una misa en una abarrotada iglesia del Cardenal y después, con el bautizo con su nombre del albergue público para peregrinos de Diomondi.

Fue en una jornada emotiva que pocos se quisieron perder. Todo aquel que tomó la palabra no dudó en referirse a Aida Menéndez como un motor, la gran responsable de que el Camiño de Inverno pasase de gran desconocido a ruta oficial en 2016.

En el acto se dieron cita el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; y muchas otras autoridades locales, comarcales y autonómicas para dar el último adiós a Menéndez, fallecida el pasado julio.

"Aida era unha magnífica persoa, tenaz, entusiasta e valente e fixo dun proxecto un modo de vida", subrayó el alcalde de O Saviñao, Carlos Armesto, durante la ceremonia ante el albergue de Diomondi, en la que también hablaron un hijo de Menéndez, Francisco, quien agradeció los gestos en nombre de toda la familia, o Manuel Eiriz, integrante del colectivo que tuvo que interrumpir su intervención por la emoción.

Para entonces ya se había descubierto la placa que recibirá a los peregrinos a partir de ahora. "Poñerlle o nome de Aida Menéndez foi un compromiso que asumimos cando inauguramos o albergue, que ela xa non viu pola súa enfermidade. Aínda que estivera hoxe aquí con nós, era algo que había que facer", apuntó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

LA CARA DEL CAMINO

Rueda recordó una anécdota personal con Aida Menéndez. "Hai catro anos, nunhas vacacións, estaba facendo o Camiño de Inverno e ía por Ponferrada cando me chamou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, para dicirme que ela protestaba por non estar coordinados e non coincidir. Estaba pendente de todo", relató.

El presidente de la Xunta no dudó a la hora de valorar la relevancia de Aida Menéndez para conseguir que el Camiño de Inverno fuese una ruta oficial más de peregrinación a Santiago. "É o traxecto máis recentemente oficializado, co difícil que é conseguilo. Fai falta un traballo serio e adicar moitas horas, días e semanas da vida persoal", señaló.

Rueda concluyó agradeciendo a todas las asociaciones "que promocionan o Camiño", pues sin ellas, añadió, "non sería posible conseguir que o Xacobeo sexa o que é neste momento".