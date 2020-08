El alcalde de Monforte, José Tomé, informó este viernes de que reforzará la presencia de efectivos de la Policía Local en la ciudad durante el fin de semana, mediante el servicio de doble patrulla, de cara a garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias ante el coronavirus. "Puxemos en marcha esta medida de reforzo debido en primeiro lugar ó brote de positivos por Covid-19 que se está a producir dende hai uns días na nosa cidade, e en segundo lugar porque ó ser esta a última fin de semana de agosto, na que as previsións meteorolóxicas son boas, prevemos unha alta mobilidade de persoas, polo que é necesario velar pola seguridade de todos e para evitar a propagación do virus".

Este refuerzo entrará en vigor desde la noche de este viernes hasta el próximo lunes 24 de agosto a las 8 de la mañana. El cometido de la Policía Local será velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas, en especial en lo que se refiere al uso obligatorio de mascarillas, el mantenimiento de las distancias interpersonales, el respeto del aforo máximo permitido en locales de hostelería, terrazas, comercio y ocio, así como en lo relativo a evitar la aglomeración de personas.

El regidor anunció además que el Ayuntamiento desinfectará las calles relacionadas con el brote existente en el municipio, que este viernes cuenta con 43 casos activos. Asímismo, se procederá a la limpieza en zonas comunes de los edificios afectados en la calle Duquesa de Alba.

Tomé asegura que, desde el conocimiento del brote el pasado 18 de agosto, se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en "todo" lo que sea posible. Además, recuerda que se ha tomado la decisión de cancelar diferentes eventos como la feria de libro, campamento municipal, actividades deportivas y culturales.

"INFORMACIONES FALSAS". Por otro lado, el Ayuntamiento ha publicado un escrito en su Facebook desmintiendo los comentarios vertidos en redes sociales en los que se dice que "as persoas afectadas polo brote non están a recibir axuda por parte do Concello". "Desmentimos este tipo de informacións falsas, non son certas as afirmacións de que as persoas afectadas están desatendidas", subraya, y añade que desde el primer momento el consistorio y sus Servicios Sociales se pusieron en contacto con las personas y familias de los edificios afectados para suministrarles alimentos y ofrecerles ayuda en lo que necesiten.

En ese sentido, pone a disposición de los infectados por el brote de Duquesa de Alba dos teléfonos, el 982416541 y el 698181583.

Para el próximo lunes, 24 de agosto, se ha convocado la reunión del Consello Municipal de Saúde —a partir de las 20.00 en el Ayuntamiento— para abordar la situación.