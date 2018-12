Agentes sociales y empresariales, así como representantes políticos de Monforte, no están de acuerdo con la idea, calificada de "ocurrencia", de que la futura autovía A-76, que partirá de Ponferrada, se desvíe por Chantada una vez que llegue a Monforte antes de finalizar en Ourense. Es una propuesta defendida por el alcalde del municipio, el socialista José Tomé, que este martes, en una reunión mantenida en el local de la asociación de vecinos de A Florida, fue rechazada frontalmente por todos los participantes. Días atrás, los regidores de Pantón y de Sober también la descalificaron.

En la junta que tuvo lugar entrada ya la noche en el barrio de A Florida se habló un poco de todo. Se dijo que los tres empresarios que salieron "en la foto con Tomé apoyando el cambio de trazado no representan a nadie, con todos nuestros respetos hacia ellos".

También se analizaron los posibles criterios objetivos existen pare modificar la planificación de un proyecto "que tantos años nos costó conseguir y que apoyó un ministro socialista, José Blanco, con todo su empeño".

Por ello, más de uno no dudó en sembrar dudas, como qué interés puede tener José Tomé "para liarla de esta forma", mientras otros apuntaban que, tal vez, "desea, por algún secreto inconfesable, que se paralice".

En la reunión de A Florida estuvieron presentes los responsables de esta asociación vecinal, pero también los de As Lamas, Benfeita, Avenida de Galicia y del colectivo Prodeme; acompañados por numerosos empresarios que dijeron no sentirse representados por los tres que acompañaron al alcalde para darle el beneplácito a su propuesta. Asimismo, acudió el presidente del consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra y responsables de PP, Esperta Monforte y del grupo de no adscritos.

Todos coincidieron en "dar la batalla" por defender el proyecto original, el que lleva la autovía A-76 Ponferrada-Ourense por Monforte pasando por los municipios de Sober y Pantón antes de llegar a la ciudad de As Burgas. En este sentido, anunciaron la posibilidad de reactivar una plataforma ciudadana que se creó hace más de una década para exigir la construcción de esta autovía.

Todo dependerá de lo que el alcalde monfortino diga sobre su proyecto para la A-76 y en el pleno que la corporación municipal celebrará este jueves. Esperan que el alcalde se explique.

Contrapunto

Nulo interés por la Nacional 120



La comisión de seguimiento de la A-76, de la que forma parte el Ayuntamiento monfortino, no mostró interés alguno por el estado de la actual vía que une Ponferrada con Ourense por Monforte, la Nacional 120, cuyo firme se encuentra en un estado deplorable, según manifiestan aquellos que usan esta vía a diario. Sin ir más lejos, tres tramos de esta carretera a su paso por la provincia de Lugo forman parte de un listado en el que se habla de las carreteras con mayor siniestralidad de España.