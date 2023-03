Monforte se queda sin pisos para alquilar

Monforte se queda sin viviendas de alquiler. Buena parte del problema viene dado por el aumento exponencial de pisos turísticos que se ha registrado en los últimos tiempos. Los propietarios de casas prefieren darle este uso al considerar que obtienen un mayor beneficio y que este no les genera problemas, como si les podría pasar con un alquiler mensual y continuado.

El temor a los impagos y las dificultades para echar de sus casas a un moroso son las principales causas que motivan o bien no poner la viviendas en el mercado inmobiliario del alquiler o darle un uso turístico. Estas son las reflexiones de los responsables de las tres principales agencias inmobiliarias que operan en la ciudad del Cabe sobre la situación del mercado.

Hipólito López está al frente de la agencia Jara, situada en A Compañía. Indica que hay "muy poco piso parara alquilar debido a que ha venido mucha gente de fuera, sobre todo personas que trabajan en la renovación de la vía del ferrocarril entre la ciudad y Ourense". Tanto trabajadores como responsables de la empresa que ejecuta las obras se han asentado temporalmente en la ciudad. Asimismo, apunta que todos los años son muchos los profesores de fuera que llegan para impartir clases en Monforte y buscan un lugar para residir.

La gente se siente insegura arrendando sus pisos. Temen que no les paguen y hagan destrozos. La escasez hace que los precios hayan subido hasta los 500 euros

En cuanto a los precios, Hipólito López indica que se sitúan entre los 350 y los 400 euros mensuales para aquellos pisos de entre 80 y 90 metros cuadrados en calles de la zona centro de la ciudad, pero añade que quedan "muy pocos, por no decir que ninguno".

El bum de los de uso turístico y que muchos propietarios que no residen en la ciudad pero tienen en propiedad un piso que no ponen en el mercado son los motivos de tal escasez. Sobre esto último, indica que "quieren tranquilidad, no problemas como que no paguen y no los den echado, por no hablar de posibles desperfectos por un mal uso de la vivienda".

Y todo ello, añade, "supone que hayan subido un montón los precios. Es la ley de la oferta y la demanda", destaca.

Hasta 500 euros

De una opinión similar es Carmen Pereira, de la inmobiliaria Monfortina, situada en la Rúa Chantada. Comenta que "no hay nada en el mercado. Hay una escasez absoluta motivada por el riesgo que generan los alquiles convencionales. Nadie desea que no le paguen y que por encima le destrocen la casa».

En cuanto a los precios, Pereira manifiesta que si antes estaban entre los 250 y los 300 euros mensuales, ahora no hay nada por debajo de los 400, llegando algunos a los 500 euros. A su juicio, "son unos precios elevadísimos para Monforte, pues aquí los sueldos son normales, de mileuristas".

Una de las pocas casas en alquiler en el centro de Monforte, en la Rúa Cardenal. L.A.R.

Sobre ello subraya que lo normal es dedicarle "el 30 por ciento de un sueldo a un alquiler, no el 50". Antes esos 500 euros mensuales se pagaban, añade, por pisos superiores a la media, de más de 100 metros cuadros de superficie y situados en el centro de la ciudad. Añade que no recuerda una situación como la actual "en mis 20 años dedicada a esta profesión".

Manifiesta que la carencia de pisos en alquiler también se está dando en Sarria, donde los de uso turístico han aumentado muchísimo debido al tirón del Camino de Santiago.

Se cansan

Pilar Losada lleva las riendas de la inmobiliaria Laybe. Comparte opinión con sus compañeros de profesión, aunque apunta algo novedoso relacionado con los pisos de uso turístico. "Mucha gente empieza a cansarse, pues tienen que estar muy pendientes de la vivienda, que esté impoluta, además del trabajo que conlleva lavar y cambiar sábanas y toallas, así como estar atentos a las entradas y a las salidas de los huéspedes".

Dice, como los otros, que la llegada de mucha gente que trabaja para Adif en la renovación de las vías ha mermado el mercado hasta convertirlo en casi inexistente.

En A Estación hay viviendas para alquilar, pero son antiguas y solo les interesan a inmigrantes

Comenta que en la zona de A Estación es donde se puede encontrar algo, pero que son viviendas antiguas que pocos quieren a pesar de que los precios si son baratos.

En esta parte de la ciudad se ha asentado una importante comunidad musulmana de origen marroquí.

Sobre si los arrendadores ponen pegas a alquilar pisos a inmigrantes, Pilar Losada dice que no.

Manifiesta que solo hay problemas si el que quiere arrendar no tiene trabajo o lo ha conseguido de forma reciente, o también si no disponen de alguien que los avale.

La otra cara

La Ong Provividienda contacó con la inmobiliaria Laybe para que buscase pisos donde pudiesen residir refugiados llegados de países en guerra. La empresa monfortina fue capaz de conseguir diez viviendas para alojar a estas personas amparadas por la organización no gubernamental. Pilar Losada se mostró muy satisfecha de colaborar con este colectivo y dar solución a los problemas de viviendas de estas personas.

Provivienda opera en España desde 1989 para que, dicen en su web, « todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones». Añaden que desean ofrecer un domicilio «que cambien vidas y creen comunidad, dando respuesta a las necesidades residenciales, especialmente de las personas en situación de mayor dificultad».