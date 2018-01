Monforte modifica su cabalgata por el colapso de un edificio en ruinas

El alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, ha confirmado en declaraciones a Efe que la tradicional cabalgata de los Reyes Magos modificará su recorrido por el colapso de un edificio ruinoso que se vino abajo el pasado fin de semana.



La decisión ha sido tomada este martes, después de que el propio regidor monfortino, técnicos de urbanismo y miembros de la Policía Local comprobasen in situ el estado de la vivienda derrumbada y de las construcciones contiguas, situadas en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, cerca de la estación de ferrocarril.



"No queremos correr el riesgo de que pueda pasarle algo a cualquier niño o familiar, aunque la posibilidad de que haya cualquier tipo de desprendimiento es remota", indicó Tomé.



El alcalde monfortino también subrayó que, "mientras no esté totalmente claro lo sucedido", no se reabrirá la calle al tráfico, por lo que permanecerá cortada los próximos días.



En la reunión de este martes se acordó, asimismo, convocar una segunda cita para tratar la declaración de ruina de los dos edificios, que fueron afectados "en los laterales" por el colapso de la otra vivienda, todas ellas pertenecientes a los mismos propietarios. "Son bastantes herederos, y todos son dueños de los tres edificios", señaló Tomé, quien también anunció que, en cuanto se tome una resolución, se les comunicará a los propietarios lo que tienen que hacer "con carácter inmediato".