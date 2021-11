El pleno de la corporación municipal de Monforte aprobó en la tarde de este lunes el presupuesto que regirá el funcionamiento de la administración y marcará la hoja de ruta de las inversiones en el año 2022. Serán casi 15 millones de euros los disponibles, aun que a esta cantidad habrá que sumarle otros 900,000 euros destinados a cuatro proyectos en fase de ejecución.

El equipo de gobierno, del PSOE, hizo valer su mayoría absoluta para sacar adelante estas cuentas, ya que los partidos de la oposición (PP, Esperta y BNG) les dijeron no por obviarlos a la hora de incluir algunas propuestas que llevan mucho tiempo poniendo sobre la mesa y que, destacaron, de forma sistemática son rechazadas.

La primera teniente de alcalde y responsable del área de hacienda, Gloria Prada, fue la encargada de defender los números para 2022. En su intervención destacó que se trata de un presupuesto con un claro componente social, ya que gran parte de las partidas están destinadas a la ayuda en el hogar y a la cultura, pero también al deporte y a aquellos actos multitudinarios que revierten en la economía local a través de la hostelería y el comercio.

A mayores, habló de un "importante esforzo" para mejorar el servicio de ayuda en el hogar, destinando 1,4 millones de euros, 134.000 más que en el presente ejercicio, con el fin de incrementar las horas de atención "para conseguir que os nosos maiores estean ben atendidos" a pesar, dijo, de la poca colaboración de la Xunta de Galicia a nivel económico.

La réplica. En el debate de los presupuestos el primero en intervenir fue Emilio Sánchez, el edil del BNG en la corporación, quien indicó que su partido no apoyaría las cuentas al faltar "cousas coma unha partida para desenrolar un PXOM, facer unha zona de baño pública no río Cabe ou para arranxar e por en valor o mercado gandeiro".

A mayores, el edil nacionalista calificó de "ridículas" las partidas destinadas al medio rural. Indicó que sabe que "os orzamentos é unha cuestión aritmética, sobre todo no número de concelleiros que ten cada quen, polo que vostedes farán, unha vez máis, o que queiran", destacó.

Por su parte, Germán Vázquez, de Esperta Monforte. señaló que se trataban de unos presupuestos "continuistas", pero reconoció en su intervención el carácter social de los mismos, a pesar, matizó, de "faltar moitas cousas, coma un bus urbán para conectar as parroquias ca cidade".

Añadió que su partido propone acciones y que siempre recibe el no por respuesta, "como lle pasa ao BNG; e o caso é que desde o equipo de goberno se nos acusa de que somos os dous os do non polo non".

Muchos reparos. La portavoz del grupo popular, Katy Varela, señaló que incluir las cuentas de un ayuntamiento como el de Monforte en un pleno ordinario le parecía un despropósito. Habló de la que lo ideal sería la convocatoria de uno extraordinario con un único punto del día y que todos los representantes políticos tuviesen el tiempo suficiente para exponer sus críticas y propuestas acompañadas de argumentos.

Varela puso en evidencia que solo había dos turnos de intervención en la sesión de la tarde de este lunes y que la más larga era de cinco minutos y medio, un tiempo que, subrayó, le resultaba insuficiente para poner sobre la mesa todo aquello que considera irregular, como "algunos de los gastos corrientes, pues no se especifica en detalle a dónde va parar cierto dinero". Así, calificó el presupuesto del PSOE de «populista».

Al hilo de ello, de esas supuestas irregularidades contables, Katy Varela habló de la existencia de pagos por valor de 385.000 euros con reparos de la intervención municipal.