Monforte de fiesta y el pregón, a cobijo

Tras muchas (puede que demasiadas) semanas de calor sofocante, e incendiario en varios lugares, la de este miércoles fue una jornada de mirar al cielo con preocupación en Monforte. Las grises nubes cumplieron con su amenaza y al poco de la hora indicada para la lectura del pregón de las fiestas patronales empezó a caer agua a raudales.

Lejos de amainar, a la lluvia la acompañaron rayos y truenos, lo que obligó al Ayuntamiento a poner el pregón a cobijo. Fue en el campo de San Antonio, pero dentro de la casa consistorial. El salón de plenos sirvió de escenario improvisado para que Margarita Rodríguez Otero protagonizase el acto inaugural de los festejos, que se alargarán hasta el próximo martes, día 16.

No fue la única decisión que hubo que tomar este miércoles por el mal tiempo. A las 22.30 horas estaba previsto un concierto de Rocío Caamaño en la Praza de España. Quedó aplazado. El propio alcalde, José Tomé, confirmó que se buscará una nueva fecha para su celebración, que venga bien tanto a la artista como al Ayuntamiento.

La nostalgia y el simbolismo caracterizaron el pregón. El acto vivió su momento más divertido cuando el móvil de la pregonera empezó a sonar en plena lectura. Era una prima suya, de Buenos Aires, que la llamaba para felicitarla. Margarita Rodríguez Otero tiró de humor y, con los rayos sobreiluminando los pasillos del consistorio y los truenos poniendo la banda sonora, continuó con su sentido pregón, que finalizó con un sonoro aplauso y la entrega de un ramo de flores por parte del Ayuntamiento.

Margarita Rodríguez Otero recordó a quienes no pueden estar debido a la "maldita" pandemia

"Non podo evitar lembrar os monfortinos que non poden estar nestas datas festeiras por mor desta maldita pandemia que nos tocou vivir", comenzó Margarita Rodríguez antes de señalar que su "único mérito" es tener "grande amor" por Monforte, la ciudad donde inauguró en 1977 Margarita Asesores, un negocio que hoy administran sus hijas.

También desde Monforte, Margarita Rodríguez se convirtió en la primera mujer diputada de Galicia. Fue candidata a alcaldesa, concejala y teniente de alcalde. Una vez jubilada se ha desempeñado como escritora, centrada en la que es su gran pasión, la investigación histórica, que le ha permitido publicar varias obras.

La pregonera recordó todas y cada una de las fiestas que Monforte celebra a lo largo del año, comenzando por la llegada de los Reyes Magos en tren a la estación, la bendición de roscas y cintas por San Blas o el Entroido, en el que hizo un inciso para recordar la única vez que se disfrazó. "Puxen unha careta de Margaret Thatcher, uns anticuados traxe de chaqueta e zapatos e colguei do brazo un bolso de miña nai... Ninguén se decatou de que aquela dama de ferro era eu", relató.

No faltaron menciones a la Feira Medieval, el Festival do Viño, San Lázaro en Carude, San Xosé en O Morín o San Antón antes de hablar de las que ya en su juventud eran "as festas grandes", las patronales de agosto.

Tomé aseguró que el regreso de las fiestas patronales es "un paso definitivo cara á normalidade"

Hubo lugar para la reivindicación. Margarita Rodríguez Otero ayudaba a su madre cuando en casa había comida por las fiestas. "Miña nai era unha gran cociñeira e eu era só a axudante... Tocábame poñer a mesa, servir a comida, recoller, axudar a fregar... Meu pai e meu irmán atendían os invitados. Ese era o seu traballo. Para iso naceran no xénero masculino", indicó para luego destacar cómo ha avanzado la sociedad en ese sentido, aunque todavía "falta moito camiño por andar".

Margarita Rodríguez terminó presumiendo del pasado medieval de Monforte, de sus monumentos y museos y citó a Manuel María para asegurar que la suya es "a cidade perfecta: polo tamaño, pola beleza, polo xeitosa e sobre todo pola súa xente".

José Tomé no dudó en calificar el regreso de las patronales como "un paso definitivo cara á normalidade, tal como comprometín a principios de ano". El regidor monfortino indicó que el motivo de que los días de celebración sean siete y no seis es "celebrar que saímos da pandemia" y recordó las diversas actividades previstas, con la esperanza de que no haya que mirar al cielo.

