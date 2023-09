El alcalde monfortino, el socialista José Tomé, anunció que las cámaras de seguridad instaladas en ocho puntos de la ciudad estarán operativas a partir del próximo día 1 de octubre. Su puesta en marcha tiene lugar un año después de su instalación.

Son un total de 18 cámaras situadas en lugares estratégicos de las calles Abelardo Baanante, Armando Cotarelo, Comercio, Doutor Teijeiro, plaza de abastos, avenida de Galicia, Hermida Balado y Cardenal.

El regidor local dijo que se trata de una iniciativa que el equipo de gobierno adoptó tras la recomendación de la Policía Local para "disuadir" a los conductores que de forma reiterada incumplen las normas de tráfico en el centro de la ciudad.

A mayores, Tomé justificó la medida señalando que con las cámaras se busca impedir "que coches e motos suban e baixen pola Rúa Comercio, por Doutor Teixeiro ou que outros atallen pola rúa dos taxis", entre otras irregularidades en materia de tráfico detectadas, como pueden ser el uso indiscriminado de calles peatonales para que los, cada vez más habituales, repartidores de paquetería dejen sus camiones.

Quien no está de acuerdo con esta medida es el Partido Popular que lidera Katy Varela. Indicó que "o alcalde gasta cartos na videovixilancia do centro cando dende o noso punto de vista este investimento sería máis produtivo en zonas menos transitadas, como o sendeiro que vai a Piñeira ou o Paseo do Malecón, onde se producen actos de vandalismo que danan valos, papeleiras e farois de maneira recurrente".

Añadió que está convencida de que la medida está meramente dirigida a recaudar más dinero con multas.