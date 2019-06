Monforte contará este año con un presupuesto cercano a los 13 millones de euros

El presupuesto del Ayuntamiento de Monforte ascenderá este año a casi 13 millones de euros. Habrá 304.000 euros más que en el pasado ejercicio y en palabras del alcalde, el socialista José Tomé, se trata de unas cuentas "inentemente sociais".

Destacó los incrementos en la partida para ayuda a domicilio para llegar a más vecinos, y la que tiene que ver con la pobreza energética, pero también las ayudas que se le conceden a las asociaciones culturales, sociales, vecinales y deportivas que funcionan en el municipio.

El presupuesto será debatido por el pleno de la corporación el próximo jueves, a partir de las ocho de la tarde. La mayoría absoluta lograda por el partido de Tomé en las pasadas elecciones garantizan su aprobación. Si no se registra ninguna alegación estarán en vigor el 31 de julio. El regidor intentó sacarlo adelante el 26 de noviembre del pasado año, pero al estar en minoría en el pleno se lo tumbaron PP, Esperta y no adscritos.

El regidor local manifestó también que será la primera vez en la historia del Ayuntamiento que no se solicitará ningún crédito bancario y que la idea de su grupo es conseguir la deuda cero.

José Tomé desgranó algunos aspectos relacionados con las cuentas, como señalar que habrá una partida para cubrir todas las plazas vacantes en la Policía Local. "A idea é normalizar a situación, pois o corpo leva moitos anos en precario", destacó. Así, dijo que ya hay varios profesionales formándose, que otros han accedido a un concurso-oposición y que solo falta convocar una plaza para cubrir la de un agente que ha pasado a segunda actividad.

El área de cultura, que asume el gasto de las fiestas patronales, contará con 281.000 euros, 16.000 más que en el año 2018

CULTURA. En el departamento de cultura, el equipo de gobierno monfortino ha decidido unificar en una sola área los gastos de la programación cultural y de las fiestas patronales, incrementándose la partida con respecto al pasado año en 16.000 euros, por lo que ahora se dispondrá de 281.000.

José Tomé aludió, asimismo, al Festival do Viño da Ribeira Sacra que tendrá lugar el próximo fin de semana en el Paseo do Malecón. El Ayuntamiento destina 70.000 euros y la Diputación, 40.000. El regidor aseguró que el próximo año se podrá reducir sustancialmente el coste, entre 20.000 y 30.000 euros, al no tener que gastar dinero en la construcción de las casetas expositoras.

A mayores, habló de las subvenciones para las agrupaciones deportivas. Si cuando llegó en 2015 eran de 51.900 euros, este año alcanzarán los 109.000.

"Uns orzamentos de ilusión"

Tomé señaló que los presupuestos se elaboraron atendiendo a cinco cuestiones. Una es que se trata de unas cuentas "para ampliar o compromiso coa cidadanía". La segunda es que son sociales; la tercera, que están pensados para mantener la inversión; la cuarta, para seguir trabajando en la promoción económica; y la quinta, que destacó e hizo a modo de resumen, fue cuando aseguró que se trata de "uns orzamentos de ilusión" para mejorar el municipio.