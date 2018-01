Monforte, la ciudad de las mil ruinas

La decadencia de Monforte, la segunda ciudad de la provincia, que ha visto como en veinte años ha pasado de 20.000 a 18.873 habitantes, también se observa en su parque de viviendas, principalmente en las situadas en el casco histórico, donde sus residentes se han marchado para no volver y han dejado los inmuebles a su suerte. Los más robustos aguantan a duras penas el paso del tiempo, pero los más endebles o están en ruinas o amenazan, más pronto que tarde, con venirse abajo.



Un paseo por el centro monfortino deja constancia de todo ello. En la emblemática Rúa Comercio hay al menos dos casas que han entrado en situación de colapso. Sus espléndidas galerías de madera de principios del siglo XX amenazan ruina y han sido recubiertas con una tela protectora para impedir que cualquier elemento que llegue a desprenderse acabe hiriendo a algún transeúnte.



En este caso, los propietarios de estos inmuebles han optado por una medida preventiva antes de plantearse la rehabilitación de las casas, casi irrecuperables si se observan desde su parte trasera, totalmente destrozada.



En otros puntos de la ciudad esa preocupación no es la misma, como en la cercana Praza Doutor Goyanes, donde los viejos ventanales de dos construcciones están tan desvencijados como la estructura que los soporta, que cualquier día se desplomarán sin remedio.



Ese final ya lo tuvo en la Rúa Calvo Sotelo la vivienda conocida como Casa do Penedo, que se vino abajo junto a parte de otros dos inmuebles colindantes la madrugada del 29 al 30 de diciembre. Ante esta situación, cuatro propietarios de casas ubicadas en el barrio de A Estación han optado por vallarlas debido a su estado ruinoso y con vistas a derribarlas.

Un conjunto histórico nacional que llega a su 45 aniversario

La ciudad de Monforte está este año de aniversario, al cumplirse cuatro décadas y media de la declaración, en 1973, de la zona vieja del casco urbano como conjunto histórico artístico de carácter nacional. Sin embargo, la zona monumental de San Vicente do Pino con el antiguo convento benedictino, la Torre da Homenaxe y el palacio de los condes de Lemos, así como su entorno, tienen categoría de monumento nacional desde mucho antes, en concreto desde 1949.



El área

La delimitación de casco histórico, que fue modificada en 2005 con la inclusión de zonas de respeto, ocupa una extensión cercana a las 52 hectáreas e incluye unas 2.000 edificaciones.



Acciones

El Ayuntamiento de Monforte llevó a cabo hasta ocho fases de rehabilitación de viviendas situadas en el burgo medieval. En los diferentes planes municipales entraron un centenar largo de inmuebles.