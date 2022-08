Monforte cerró unas fiestas multitudinarias

Las fiestas de Monforte bajaron el telón. Fueron siete días de espectáculos para todos los públicos en los que se vio mucha gente en la calle, un ambiente que llevaba años sin respirar la ciudad del Cabe y que validan el programa de actos diseñado por el Ayuntamiento. Vecinos y visitantes se volcaron con cada una de las actividades aunque luego, a la hora de hacer gasto, se mostraron más cautos, según opinan comerciantes y hosteleros.

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, incidió en la gran afluencia de público de los festejos de este año y llegó a decir que "se cadra, foron os de maior afluencia da historia. A explanada da Compañía, que acolleu os principais concertos musicais, os cales creo foron espectaculares, estivo chea de xente practicamente todos os días".

También se refirió a los conciertos en la Praza de España y a las actuaciones en la Rúa Cardenal y en otros puntos de la ciudad, sobre los que matizó que "tamén contaron con presenza masiva de público".

El alcalde de Monforte asegura que "foron as mellores festas que tivemos en moito tempo"

El regidor agradeció a los vecinos "o seu comportamento exemplar durante as festas, pois foron uns festexos sen incidentes, que transcorreron con absoluta normalidade, algo polo que nos temos que felicitar todos. Creo que podemos dicir que foron das festas máis seguras que houbo en Monforte en moito tempo".

Procesión de la virgen de Montserrat en las fiestas de Monforte. C.J.G.

El regidor cree que se cumplieron las expectativas generadas y que la ciudad estuvo a rebosar "notouse que había moitas ganas de festa. Creo que serán unhas festas para recordar e que permanecerán gardadas na memoria dos nosos veciños e veciñas de Monforte por moitos anos. As de Monforte son unhas festas de referencia na provincia de Lugo e en toda Galicia, e dende o equipo de goberno traballaremos para que así siga sendo", concluyó José Tomé.

POR SECTORES. Comerciantes, hosteleros y trabajadores del sector servicios coinciden con Tomé Roca en que la afluencia de público fue muy buena, aunque matizan que el gasto por persona está por debajo de otros años previos a la pandemia, que la subida de precios ya empieza a pasar factura.

José Vázquez Reñones es el propietario del hotel Cardenal de Monforte, ubicado en la Rúa Hortas, y también del establecimiento de hostelería del mismo nombre que está situado en la Rúa Cardenal. Para él las fiestas de Monforte han "recuperado y mejorado el ritmo de antes de la pandemia, sin lugar a duda". Este empresario considera que fueron las mejores desde la apertura del hotel, tanto por el nivel de público concentrado como por la calidad de las propuestas.

"Creo que fueron de récord, Monforte estaba lleno de gente y lo que nos comentaban los clientes es que estaban sorprendidos con la oferta cultural y musical del los últimos

días", añadió. "Nosotros colgamos el cartel de lleno", explica. Las fiestas son un buen broche a un verano que ya rodó bastante bien. "Hicimos un junio muy bueno, julio fue un poco más descafeinado no sé si por la guerra o por la inflación, pero agosto ha recuperado el pulso con creces y el puente ha superado todas las expectativas", comenta.

"Creo que esta situación es el resultado de un conjunto de factores y de trabajo bien hecho. La Ribeira Sacra es un destino turístico de primer orden y la oferta para los

visitantes ha mejorado mucho en los últimos tiempos, en gastronomía, en propuestas culturales, en rutas... fiestas son un poco la guinda del pastel y refuerzan una ciudad que en sí misma tiene mucho que ofrecer", concluye.

Eduardo Iglesias es uno de los comerciantes de referencia en Monforte. Suma dos establecimientos en la Rúa Comercio (Doble M y The Closet) y otro más en la Rúa Cardenal (EME).

"La gente tenía ganas de salir a disfrutar y encontró la oferta perfecta, aunque la euforia no se trasladó al comercio", relata Eduardo Iglesias

Considera que las fiestas, a nivel programación fueron "muy buenas. Al Ayuntamiento no hay mucho más que pedirle, porque el programa era muy potente", y que todo ello derivó en mucho ambiente en la calle, en los conciertos, en las atracciones infantiles... "La gente tenía ganas de salir, de gozar y encontró la oferta perfecta para ello", señala.

Actividades infantiles en las fiestas de Monforte. M.P.

Con todo, esa euforia no se trasladó a las compras en los comercios. "La gente entra, mira, pero es muy cauta, no hay dispendios. Cuesta más consumir y gastar", añade.

Dice que esa tendencia ya se ve desde el inicio de rebajas "que en mi caso fue bastante flojo" y que se perpetúa todo el verano. "Creo que la subida de carburantes, de los precios en general es un freno. El consumidor es más cauto, sale a la calle a disfrutar y hacer vida, pero mira mucho lo que gasta", concluye.

"Hubo mucha gente y mucho trabajo, pero el gasto por persona fue menor que en los años previos a la pandemia", comenta Ana Jiménez

A pie de A Compañía está Holiday, una cafetería emblemática de Monforte. Ana Jiménez es la actual gerente y explica que estuvieron "desbordados de trabajo". "Hubo muchísima gente y trajimos personal para hacer extras, aunque tampoco fue fácil encontrar camareros porque en estas fechas están muy solicitados. Con todo, hubo momentos en los que era difícil atender a todo el mundo", explica.

"Tuvimos mucha más gente que en 2019, pero el volumen de gasto de cada cliente fue menor. Por ejemplo, en las últimas fiestas antes de la pandemia se pedían copas para llevar a los conciertos, en estas no vimos tanto eso. La gente se pedía una ronda, estaba un buen rato y se marchaba", añade. "Nosotros estamos muy contentos, pero el gasto es más contenido, tanto en fiestas como en el resto del mes de agosto", señala.

Antonio Gallego es el presidente de una de las dos asociaciones de taxistas que hay en Monforte. Se incorporó al sector en 2019 y vivió unas fiestas patronales anteriores a la pandemia. Explica que este año "houbo bastante movemento. No meu caso traballei principalmente de noite e saímos bastante tanto dentro do termo municipal de Monforte coma aos concellos do resto da comarca", comenta. "Sempre hai picos de traballo, pero estamos, en xeral satisfeitos", añade.

En el sector del taxi se trabajó bien, pero no fue necesario hacer cola para acceder a un vehículo como ocurría antaño

De todas formas, matiza que el volumen de trabajo todavía está lejos de aquellas patronales de antaño en las que no se paraba el coche durante horas, como le cuentan algunos de sus compañeros. Otros trabajadores del sector señalan que se vio mucha gente en la calle pero que no se reflejó tanto en la recaudación. "Houbo traballo, rodouse ben pero tampouco tivemos colas para coller o taxi. A xente mira máis o que gasta ca hai uns anos", comentan.

Las cuentas: 300.000 euros para conciertos y pirotecnia

La lista de conciertos de las patronales que se desarrollaron en la explanada de A Compañía la conformaron La Oreja de Van Gogh, Edurne, Rosario, Ana Mena, Mago de Oz y Panorama. El Concello destinó unos 300.000 euros a financiar esa parte del programa. En la cuantía también se incluyen los fuegos de artificio que el día 15 se lanzaron desde San Vicente do Pino y, al día siguiente, desde el río Cabe.



El escenario. Se instaló en la explanada un escenario más amplio tanto en anchura como en altura, cerrado, que dio una mejor sonoridad y permitió llevar a cabo mejores escenografías.



La lluvia. Modificó el programa del primer y del último día. El pregón fue en el interior y se suspendieron conciertos como el de Rocío Caamaño.