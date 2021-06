Indignación no PP de Monforte tras a aparición do cartel dunhas obras en catalán

O PP de Monforte mostrou a súa indignación este xoves logo que de que o cartel de aviso de obras situado no Paseo de Lugo e a rúa Carude contivera o texto en catalán.

Para Katy Varela, voceira do PP, "este é un exemplo máis do descontrol e da mediocridade que existe na xestión do goberno local, que nin tan sequera fai un seguemento de cuestións tan simples coma esta".

A popular recoñece que "non ten nada en contra desta lingua, pois en Galicia, tamén nos sentimos orgullos da cooficialidade do galego co castelán, pero o que non é de recibo é que o aviso de que se van a levar a cabo obras nestas rúas non sexa en ningunha das nosas linguas que a Constitución non outorga aos galegos, senón noutra moi diferente como é a referida".

Varela considera que isto evidencia que "Monforte está sen rumbo e sen timón; situación que pode estar xerada, di, porque igual o alcalde lle está a dedicar máis tempo á Deputación que á nosa cidade".