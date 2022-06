Cada fin de semana, en las alineaciones titulares del entrenador Kevin Cabado solía aparecer una jugadora monfortina, Carmen Carballada. Eso sí, siempre que las lesiones, que este año le han importunado más de lo deseado, la respetaban.

Esta joven monfortina de 16 años ha volado en su primera temporada en el RC Deportivo, el que para ella es "el equipo de referencia del fútbol femenino de Galicia". Juega en el filial, en Liga Nacional, la tercera categoría en España, y se ha asentado en la posición de mediocentro, la misma en la que hace no tanto deslumbraron vestidos de blanquiazul Mauro Silva o Sergio.

"Me sentí muy a gusto con el cuerpo técnico y mis compañeras, formamos un equipo muy unido, una familia", afirma Carmen Carballada, quien hace un balance muy positivo de su estreno en A Coruña. También es la primera campaña que ha jugado solo al fútbol, que hasta este curso había compaginado con el fútbol sala.

LLEGADA. El interés del Dépor por Carmen Carballada llegó pronto. La futbolista monfortina no tardó en despuntar con el Calasancio. Jugaba con chicos. "Mientras me dejasen, no quería formar parte de equipos femeninos. Entrenarse con chicos exige mucho a nivel físico porque si no llegas, te comen", explica Carmen.

"Entrenarse con chicos exige mucho a nivel físico porque si no llegas, te comen", dice Carmen Carballada

Lo notó cuando se incorporó al Orzán para jugar solo con mujeres. Físicamente, Carmen estaba un punto por encima y está convencida de que fue por la exigencia que supuso para ella competir en equipos mixtos.

La campaña que jugó en el Orzán lo compaginó con el Ourense Envialia, de fútbol sala, deporte en el que llegó a ser llamada por la selección española sub-19 para un amistoso. Esta campaña tuvo que elegir. "Me decanté por el fútbol por lo mucho que ha avanzado. Tiene una Liga profesional y muchas más salidas", destaca.

Al fichar por el Dépor quedó acordado que Carmen jugaría solo al fútbol y que el club herculino asumiría su estancia en A Coruña y sus estudios. Vive en una residencia y va a clase al instituto Hogar de Santa Margarita.

Carmen acude tres o cuatro días a entrenarse y ya ha participado en muchas sesiones preparatorias del primer equipo, que juega en la división Reto Iberdrola, la segunda categoría del fútbol femenino español. Su día a día ha cambiado de forma radical en el Dépor. "Es una pasada entrenarse en Abegondo, con unas instalaciones increíbles, dos gimnasios y hierba natural", relata Carmen.

Finalizada la campaña, el Deportivo Abanca B terminó en mitad de la clasificación. Ahora, Carmen Carballlada, que es una habitual en las convocatorias de la aselección gallega, debería prepararse para disputar el campeonato de España sub-17, que se juega en unos días en Murcia. Se lo impedirá una lesión en un tobillo, que arrastra desde hace tiempo.

Toca, pues, recuperarse y descansar. "Estoy deseando que empiece la próxima temporada. En el filial trabajamos para llegar al primer equipo", concluye la jugadora, muy ilusionada con escribir una larga y bonita historia en el mundo del fútbol.