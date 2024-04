Monforte se anima a golpe de tambor

As batucadas son formacións de percusión que como expresión musical xurdiron no Brasil e mesturan tamén ritmos africanos e indios. Dende hai uns anos é habitual velas no noso país animando as rúas en calquera tipo de festa. En Monforte funcionan tres batucadas. Estas teñen xa unha traxectoria, un ritmo de ensaio e un calendario de actuacións moi establecido, hai algunha formación máis no forno, pero non fixo aínda presentación en sociedade. Os integrantes e mestres das tres batucadas coinciden en que hai tres factores que axudan ao éxito destas formacións: non son indispensables coñecementos previos de música para empezar, a aprendizaxe é relativamente rápida e créase un ambiente de compliciade e divertimento que axuda ao seu bo funcionamento.

No ano 2018 tomou forma a Batucada XdL (Xograres de Lemos). Explica Bea Vázquez que daquelas en Monforte non había ningunha pero si noutras localidades. "Empezamos moi pouquiños e agora somos 40, de todas as idades, é unha batucada moi interxeracional e, ademais, na súa maioría son mulleres, pero dan moita caña", explica esta profesional. "Nós ensaiamos con partitura musical adaptada aos coñecementos das integrantes. Hai que ten unha formación musical máis ampla e outra que comeza de cero. Esa é unha das vantaxes das batucadas. A outra é que se adaptan a moitos eventos. Encaixan tanto nun Entroido, coma nunha feira medieval ou nunha festa. Adaptamos o repertorio ao evento. Tamén levamos melodía, tentamos ir máis aló do toque de tambores", di.

Semella que para as batucadas se precisa certa forma física, pero Vázquez insiste en que todo se colle con adestramento.

Batucada XdL

Creativa

Pepón Salvador é o mestre e director da batucada Creativa, para este percusionista profesional o gancho das batucadas é precisamente o rápido que pode evolucionar unha persona que non ten coñecementos previos en música. "En pouco tempo podes saír actuar. Á xente iso anímaa. Hai logros a curto prazo", insiste. Iso non quere dicir que as batucadas non teñan o seu aquel. "Para min o importante é crear complicidade entre os músicos, que cada un entenda o que fai o do lado. Crear unha atmósfera adecuada. Ás veces repetimos moito nos ensaios, pero é por iso, para crear esa complicidade", engade.

Tamén aclara este mestre que as batucadas non soan todas igual. "Cada director temos o noso estilo, as nosas preferencias e iso transmítese á formación", matiza.

Hai quen vai á batucada queimar adrenalina. Pero Pepón asegura que iso non é un factor diferenciador. "Sí, hai xente que meterlle caña a un tambor lle axuda a queimar enerxía e outra máis tranquila. Pero seguro que as dúas gozan igual. Iso tamén pasa nunha clase de batería", di.

Batucada Creativa. SUSO MONTERO

Baturruka

O colectivo Baturruka (Foto de apertura)naceu en 2019, vinculado á escola Creativa, con cinco persoas. Na actualidade é unha asociación independente que suma 40 membros. Explica Manuel Luaces, un dos cinco que impulsaron Baturruka, que cando plantexaron o grupo "foi porque nos parecía divertido e tamén porque consideramos que era unha forma de achegarnos ao mundo musical sen ter experiencia previa".

A cuestión é que funcionou. Según Luaces, en parte, porque unha das compañeiras de grupo manexa ben as redes sociais e colgou fotos dos ensaios e do seu traballo. Eso fixo que a cousa se animase pronto e chegasen novos integrantes. A maioría dos que se apuntaron a Baturruka nestes catro anos fíxoo sen ter coñecementos musicais previos "pero con ánimo de pasalo ben e de aprender", di Luaces. Neste últimos meses sí que se achegou xente con formación "iso axuda a dar un salto de calidade", engade.

O colectivo reúnese todos os mércores para ensaiar ás ordes de Diego, un profesional da percusión que forma parte de varios colectivos musicais. Cando toda actuar é o mestre o que toma o control e, se non está, hai dous alumnos formados para relevalo.

Explica Manuel Luaces que a misión deste grupo é pasalo ben, non aspiran a cambiar o seu funcionamento. Cada membro aporta unha cuantía mensual á asociación e iso dá para pagar as clases e facer un fondo co que financiar as viaxes a as comidas cando saen de actuación. Ademais, co diñeiro que reúnen tamén mercaron instrumentos que se prestan ás persoas que queren probar coa batucada. Se despois lles gusta, o recomendable é que cada músico teña o seu propio instrumento.

En primeira persoa: Chelo meteuse na batucada con 75

Chelo, coa pandeireta.

Consuelo López González, Chelo, ten 76 anos e é unha apaixoada da música. De nena tocou a mandolina e leva moitos anos coa asociación Xogrades de Lemos. Comezou coa pandeireta, canta e tamén se meteu co acordeón. O ano pasado apuntouse, con 75 anos, á batucada e non pode estar máis contenta.



Toca un tambor surdo de tamaño medio e recoñece que ao primeiro "cuesta un poco acostumbrarse a moverte con él, aunque no es de los más grandes, pero pronto te adaptas". No musical, os coñecementos de pandeireta tamén lle axudaron. Engade que vai a batucada porque se divirte, pero tamén o toma en serio. "Vengo a aprender y a mejorar, me lo tomo en serio y, además, aquí hay mucho compañerismo, así que mientras pueda vendré".