Monforte acolleu no maior encontro da provincia a máis de 400 palilleiras

Máis de 400 palilleiras (403, en concreto) chegadas dende toda Galicia déronse este sábado cita en Monforte no maior encontro celebrado na provincia de Lugo. Foi a primeira edición dunha actividade organizada polo Concello e a Asociación de Palilleiras da Ribeira Sacra.

Segundo destacou a presidenta deste colectivo, Sesé Vila, con motivo do primeiro encontro de palilleiras de Monforte déronse cita no pavillón do colexio dos Escolapios 38 asociacións de toda Galicia.

Viñeron dende Camariñas, a terra por excelencia dos encaixes, pero tamén de Marín, Valga, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, O Grove, Pontevedra, Ourense, Oleiros, Burela, Sarria, Silleda, Redondela, Porto do Son, Salvaterra de Miño, Lugo, Ponteareas, Vigo, Tui, Abegondo, Mos, Camariñas, Vimianzo, Viveiro, Burela, Xove e Valdoviño.

Por suposto, non faltou a Ribeira Sacra. Todos os colectivos integrados na asociación de palilleiras da comarca acudiron á cita para amosar a súa particular habilidade co encaixe.

Un grupo de mulleres, en faena. MIGUEL PIÑEIRO

Apertura

O alcalde, José Tomé, foi o encargado de inaugurar o evento. O rexedor manifestou que noutras ocasións, na Rúa do Cardenal "xa se teñen celebrado encontros de palilleiras máis reducidos, pero foron o xerme para que esta sexa a primeira vez que a nosa cidade acolla unha gran xuntanza".

Segundo precisaron dende o Concello de Monforte, a idea de organizar esta xuntanza xurdiu hai anos e a primeira edición estaba prevista para 2020. A pandemia saltou entón e obrigou a pospoñer dous anos a actividade.

Tomé declarou que o obxectivo da organización deste encontro era "amosar e por en valor a arte de palillar" e considera que Monforte "é o sitio idóneo, dentro do interior de Galicia e do sur da provincia de Lugo, para celebrar un gran evento coma este".

Programa

O primeiro encontro de palilleiras de Monforte comezou cun obradoiro de costura creativa. Foi antes da inauguración a cargo do alcalde, que contou coa actuación do grupo de gaitas e o grupo de danza do Concello.

Antes e despois do xantar desenvolveuse unha gran palillada, na que as participantes pudieron amosar as súas habilidades –foron moi maioritariamente mulleres, aínda que había algún home– e compartir experiencias con compañeiras doutros lugares, comparando mesmo os traballos.

O obradoiro de costura creativa que abriu as actividades tamén serviu coma despedida dun evento no que se sortearon diversos agasallos.

Sesé Vila. MIGUEL PIÑEIRO

Valoración

A presidenta da Asociación de Palilleiras da Ribeira Sacra amosouse moi satisfeita co resultado da primeira edición deste encontro, que tamén serviu para amosar que os encaixes teñen o seu importante oco na comarca.

"Moitas veces imos ás feiras de artesanía e escoitamos "mira, encaixe de Camariñas" e eu especifico pronto que non, que o noso faise en Monforte", comenta Sesé Vila, quen di que a Ribeira Sacra conta actualmente "con 35 palilleiras". Ela é profesora en dúas asociacións de Monforte e tamén en Quiroga, Sober e O Saviñao.

"Levo palillando 30 anos. Empecei por casualidade, porque descubrín que había clases e quería facer algo diferente. E gustoume. Dende aquela, palillo todos os días", relata Sesé Vila, quen explica que na Ribeira Sacra "empregamos o encaixe tradicional galego, non facemos nada particular".