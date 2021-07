No marco da iniciativa Feiras do Libro de Galicia 2021, a localidade de Monforte de Lemos acollerá o seu propio encontro literario do 25 ao 28 de agosto. Este punto de encontro coa literatura estará situado na Rúa do Cardeal de 11:00 a 14:00h e, de novo, de 19:00h a 22:00h. O 25 de agosto, día de apertura, só abrirá pola tarde.