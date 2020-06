Monforte acogerá un ciclo formativo dual de calzado, único en Galicia

El instituto de enseñanza secundaria (IES) A Pinguela de Monforte impartirá el próximo curso un ciclo de formación dual, con clases teóricas y prácticas, centradas en la confección de calzado y complementos. Será el único de estas características que haya en Galicia, contando con el apoyo de cinco empresas del sector ubicadas en la comunidad, dos de ellas monfortinas.

El director del centro, Enrique Sampil, señaló que para ofrecer esta novedosa formación profesional contaron tanto con el apoyo de la industria del calzado de Galicia como con el respaldo de las consellerías de Educación e Industria.

"Démoslle moitas voltas a esta idea. Falamos con todas as partes ata desenvolver un proxecto educativo interesante, sólido e novedoso, do que sabemos que ten una inserción laboral no sector practicamente do 100 por cento", destacó Sampil.

Y es que el director de A Pinguela es conocedor de que muchos jóvenes gallegos se desplazaban a Valencia o Murcia para seguir estas enseñanzas. A partir del próximo curso las tendrán aquí, en su comunidad, pudiendo realizar las prácticas en las firmas monfortinas Losal y Curtidos Galaicos, pero también en la ourensana Codeor, en la pontevedresa Elena Ferro y en la coruñesa Guarniciones Hermanos Gómez.

"Penso que a xente valorará este ciclo polas oportunidades laborais que aporta"

Sampil explicó que el ciclo es de dos años y que la inserción laboral es casi inmediata, ya que en cuanto se comiencen a realizar prácticas los alumnos empiezan a cobrar un salario.

"Penso que a xente valorará este ciclo polas oportunidades laborais que aporta", dijo Enrique Sampil, de ahí que esté convencido de que será todo un éxito en cuanto al número de matrículas que se registren. "Moitos do rapaces que ían a Murcia ou Valencia quedarán en Galicia, en Monforte", subrayó.