Absolutamente abarrotada de xente estivo Monforte todo o sábado a causa da edición número 18 da Feira Medieval. Ata tal punto que sentar nunha terraza a tomar un café, pedir mesa nun restaurante, aparcar o coche ou simplemente contemplar algúns dos espectáculos do programa supoñía un exercicio de paciencia e poñerse de acordo con outros centos de persoas que perseguían o mesmo obxectivo.

A Feira Medieval volveu acompañada dun día primaveral a máis non poder, con sol e calor. As chaquetas quedaron na casa, como tamén o medo ao covid-19. Puideron máis as gañas de socializar e festexar e iso quedou ben patente xa ao comprobar o número de postos de venda de produtos autorizados, que foron 103. En 2019, o ano previo a pandemia, houbo 117. O Concello considerou esta cifra coma un éxito.

A xornada comezou con diversas actuacións musicais previas á inauguración. O alcalde, José Tomé, ataviado tamén con indumentarias propias do medievo, leu na Praza de España o discurso que precedeu a unha impresionante batucada e ao comezo oficial das numerosas actividades ofrecidas. Imposible non divertirse. Xa dende moi cedo, moita xente quixo experimentar co arco e as frechas no adro da igrexa da Régoa, onde un era invadido polo apetito grazas ao recendo da comida que alí se preparaba.

CETRERÍA. Aguias, falcóns, mouchos e mesmo corvos non deixaron sen impresionar a ningún dos asistentes ao espectáculo do Campo de San Antonio. O voo das impoñentes aves xa é un clásico dunha Feira Medieval de Monforte que cumpriu a maioría de idade dando mostras de boa saúde.

Se todo vai ben, en 2024 o evento poderá ser declarado de Interese Turístico de Galicia. Son necesarias 20 edicións para conseguir a distinción e o Concello agarda que a interrupción de dous anos, ao ser por unha causa de forza de maior, non sexa un problema.

Na edición 18, un dos eventos estrela volveu ser o torneo medieval, celebrado no campo de terra das instalacións Álex Blanco Regalado. Na xusta de cabaleiros, o público divertiuse coas roturas de lanzas, os combates de espadas e o posterior nomeamento de vencedores, con música ao vivo.

Coma todas as actividades, esta estivo ateigada de público. Tamén o desfile do gran dragón, novidade no programa de este ano. Malia que o animal non parecía amigable, nin unha agulla cabía na Praza de España para velo.

PREMIOS. O Ateneo Casino gañou o concurso de decoración de balcóns, seguido de Belén Prieto e Victoria Saco. O certame de ambientación de negocios gañouno Fildar, por diante de Zapatería dos Pies e a farmacia Madriñán.

Na categoría infantil do concurso de traxes individual gañou José Antonio Vila Sánchez, seguido de Sofía Rodríguez Sequeira. Por parellas, o primeiro premio foi para Édgar e Oliver Quiroga Sarceda e o segundo, para Inés García Vázquez e Alfonso Rodríguez Rodríguez.

En adultos venceu por individual Lucía Varela Relegiel, seguida de Sara Gestal Giménez. Por parellas gañaron Isabel García Sánchez e Pilar Sánchez, por diante de Aldara Otero Fernández e Patricia Lamas López.