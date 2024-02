Modesto Herbella: "O repique das campás é un xeito de dar alegría"

A de tocar as campás é unha tradición que se conserva en poucos lugares. Modesto Herbella toca as da igrexa da parroquia de Cereixa, na Pobra do Brollón.

Onde aprendeu o oficio de campaneiro?

Cando eu era chaval tocábanse moito as campás, así que sempre que podía subía ver. Era unha tarefa que sempre facía o sacristán, desde que non hai sacristán non hai quen o faga, así que me animei. Agora gústame tocalas para alegrar as festas.

Cando soan as campás en Cereixa?

Principalmente coas festas. Temos o San Lourenzo en agosto. O San Blas, que foi o 3 deste mes de febreiro, e tamén facemos a virxe do Rosario en outubro.

Toca dun xeito especial?

En Cereixa temos dúas campás. unha máis grande e outra máis pequena. Eu poño unha man en cada unha e fágoas repicar. Toco a véspera da festa pola noite, dou tamén uns toques para anunciar a misa e, despois, durante toda a procesión. A min gústame levar un compás animado, que para iso é día de festa.

Pero no San Lourenzo a procesión é longa.

Tarda hora e media e toco todo o tempo. Busco unha postura que me resulte cómoda, normalmente de pé cun xeonllo adiantado que a veces podo fincar no chan, e toco o que podo.

Para subir ao campanario de Cereixa tampouco é sinxelo.

Hai unha escaleira colocada por fóra que é moi súpeta, pero eu aínda dou palabra de subir sen agarrarme! Creo que por iso tamén queda pouca xente que toque as campás, seguro que algún veciño máis sabe facelo, pero dá reparo subir. Eu traballei nas montaxes eléctricas e estou afeito ás alturas, non teño problema por subir.

Fala das festas, pero, en Cereixa tocan a defunto?

Era algo que se facía ata chegar o covid. Dende a pandemia tamén se foi perdendo. Eu se estou en Cereixa tento tocar, tamén se así o pide a familia. No último enterro soaron as campás coa chegada do cadáver e cando ía para o cemiterio. Antes tamén se facía para avisar de que había un defunto na parroquia.

Nese caso sí que hai un xeito específico de tocar.

Claro. Xa se toca máis suave ca nas festas. Segundo a tradición, cando o morto é unha muller tócase a campá pequena. Soa varias veces ao longo do día, un toque só e lento. Cando é un home úsase a campá grande, son dous toques tamén moi suaves. Para min é un sinal de respecto. Hai que darse conta de que é un toque distinto, de dor.

Que lle din os veciños?

Creo que a todo o mundo lle gusta que soen as campás, especialmente o repique das festas. Sempre hai quen te felicita, ao final é un xeito de dar alegría.

Queda relevo para o día que non estea Modesto?

Non sei dicirche. Cando son as festas sube algún mozo mirar, pero cando lles ofrezo tocar non se animan, supoño que lles dá reparo que non saia ben.