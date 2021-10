La moción de censura al presidente de la DO llega a la Valedora do Pobo

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite una queja del grupo crítico existente en el consejo regulador de la denominación de origen (DO) Ribeira Sacra por la negativa de su presidente, José Manuel Rodríguez, a convocar un pleno extraordinario para censurar su trabajo y, al mismo tiempo, convocar elecciones con el fin de renovar este órgano rector.

Juan Carlos Varela, Roberto Regal, César Enríquez, Manuel Primitivo, Rogelio Díaz, Pedro Rodríguez y Evaristo Rodríguez han sido los firmantes de la petición a la Valedora, quien les ha comunicado que pedirá información a la Consellería do Medio Rural sobre el asunto, ya que es el organismo que tutela todas la DO de la comunidad gallega.

El presidente dice que la moción fue presentada fuera de plazo y forma, por lo que no teme incurrir ninguna legalidad

Y es que este grupo de críticos le ha comunicado a la Valedora que después de seis meses desde que presentaron la petición del pleno de censura, el presidente de la DO ha hecho oídos sordos hacía la misma.

Estos siete miembros díscolos del consejo regulador esperan que dentro de 15 días la Consellería do Medio Rural le comunique a la Valedora qué tiene previsto hacer, sobre todo si considera si es normal que el presidente de la DO Ribeira Sacra no convoque ese pleno para debatir la deseada moción de censura.

Tranquilidad. El presidente del consejo regulador, José Manuel Rodríguez, al frente de Ribeira Sacra desde que en 1993 se convirtió en Viños da Terra y tres años después consiguió ser denominación de origen protegida, declinó realizar comentarios sobre las maniobras que realizan esos siete miembros de los 17 que componen el órgano rector.

Rodríguez se limitó a decir que la petición que formularon está fuera de lugar por haberse registrado, también, fuera de tiempo.

Explicó que las elecciones se celebraron a principios de abril de 2017 y que estos críticos registraron sus petición pasada la fecha de los comicios. Así, indicó Rodríguez, el consejo regulador lleva en funciones desde antes del registro de la moción, por lo que esta no puede ser admitida.

Las elecciones en todos los consejos reguladores de las denominaciones de origen de Galicia deberían haberse celebrado este año, como muy tarde, en julio, pero debido la pandemia del covid-19 la Consellería de Medio Rural optó por congelar el proceso hasta que las condiciones sanitarias fuesen más favorables. Se espera que las elecciones sean el próximo año.