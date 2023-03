"Mis padres me inculcaron el interés por la biología"

Los institutos de Monforte están repletos de talento. En el IES A Pinguela estudia Gabriel Losada Torres, un joven de 17 años que acaba de proclamarse vencedor de la XVIII Olimpíada de Bioloxía, en la que participaron un centenar de alumnos de toda la comunidad. Ahora prepara la fase nacional, sin descuidar la selectividad y sus entrenamientos diarios de atletismo.

¿En qué consistía la prueba?

Tenía dos partes. Por un lado, un examen teórico de 30 preguntas en el que era necesaria una buena dosis de razonamiento, sobre todo porque las cuatro opciones que te daban eran muy complejas y dos de ellas diría que prácticamente iguales. Después hubo dos prácticas. En una de ellas tuve que hacer un análisis de orina y determinar, según una clave de colores, la enfermedad que tendría un supuesto paciente. El caso que me tocó era el de un niño marroquí con anemia.

¿Cómo se hace frente a una prueba tan inesperada?

Nos dieron una hoja con el proceso y, previamente, había hecho cosas en el laboratorio, lo que me ayudó bastante, pero fue una prueba bastante compleja. Y, en general, ¿con que idea fuiste a esta competición? No miré nada, fui a la aventura porque no esperaba ganar. Hay institutos, sobre todo los privados, que sí preparan estas actividades a conciencia.

¿Ya tienes la mente puesta en la fase nacional, en Barcelona?

Sí, iremos entre el jueves 23 y el domingo 26. Allí estarán los tres primeros clasificados de cada comunidad, así que está claro que no va a ser nada fácil. Será una gran experiencia pase lo que pase, pero me estoy esforzando para que salga lo mejor posible.

¿Esa la preparareis?

Sí, de hecho ya estamos trabajando mucho en ello. Mis profesores del IES A Pinguela me están ayudando, me traen boletines que resolvemos y vamos repasando. La prueba volverá a tener una fase teórica y más prácticas.

¿Biología es tu materia favorita?

Sí, siempre lo fue. Mis padres siempre potenciaron mi creatividad, hicieron que me gustasen los animales y, así, me inculcaron el interés por la biología. Más adelante también comencé a leer enciclopedias. Quizás este año, en segundo de Bachillerato, era cuando menos me estaba gustando, pero esta prueba me hizo recuperar la ilusión.

¿Con la Abau a la vista, en qué piensas para tu futuro?

Me gustaría estudiar Biología o Biotecnología, quizás en la Universidade de Santiago de Compostela, pues, aunque me encantan los animales y la Zoología, no me veo como veterinario. También me gustaría ir a Estados Unidos con el atletismo.

¿Cómo lo gestionas la preparación para la final de la Olimpiada, la selectividad y los entrenamientos?

No es fácil. De hecho, la semana de la Olimpiada ya tengo algún examen marcado, entre ellos el de Biología. Estos días estoy a tope, pero vale la pena. Sobre el atletismo, no sé si podré entrenar algo en Barcelona, pues normalmente salgo a correr seis días a la semana.