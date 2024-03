Mirtha Castiñeiras: "He sido muy feliz con mi profesión. Soy afortunada"

Casi cuatro décadas de pediatra en Chantada dan para conocer y tratar a incontables generaciones. Sostiene que su especialidad en Primaria no está para ver a niños enfermos, sino para ayudar a que estén sanos.

¿Sería capaz de quedarse con una sensación tras 39 años?

Con la de haber sido muy feliz con mi profesión. Soy una afortunada. Estoy jubilada, pero me sigue encantando mi trabajo. Si tú ahora tuvieras un niño y me preguntaras algo creerías que te estoy haciendo un favor, cuando sería al revés.

¿Siempre quiso ser pediatra?

No. Yo estudié Medicina en Santiago y empecé haciendo prácticas en Nefrología. Estuve dos años. Los veranos me permitían ir al hospital a aprender, pero no me gustaba nada. No había las oportunidades de hoy en día, con un único aparato de hemodiálisis, y se moría mucha gente.

¿Cómo fue el paso a Pediatría?

Solicité a mi jefe ir a la planta y al volver le dije que ya sabía lo que quería hacer. Que entrara un niño con una meningitis o con apendicitis y verlo salir lleno de vida... Aquello me fascinó.

¿Y su llegada a Chantada?

Fue un poco impuesta. Sacaban muchas plazas. En aquella época cambiamos la forma de hacer Pediatría, pero yo tuve mucha suerte. Chantada ya tenía una pediatra, Lilita (Eloísa Rivadulla), dedicada enteramente a los niños. Había un hábito. En otros sitios fue más difícil. El pediatra de Primaria no está para ver a niños enfermos, sino para ayudar a que estén sanos con vacunas, controles, alimentación, favoreciendo la lactancia materna... Teníamos que orientar a la gente hacia eso y aquí Lilita ya lo había hecho, por eso tuve suerte.

Supongo que es imprescindible que te gusten los niños.

Sí me gustan, pero no soy la típica ‘niñera’. Por ejemplo, cuando tuve a mis hijos no sabía jugar con ellos. Lo que sí me encantan son los lactantes, mi debilidad. Cuando venía uno a la consulta era feliz. Me producen ternura.

¿Cómo es ver crecer al paciente?

Esa es otra. Yo tenía fotos de los niños en la consulta. Que llegue un padre con su hijo y le diga «mira, ese de ahí soy yo» es muy gratificante. Me pasaba que me saludaban adolescentes por la calle y yo a veces no correspondía, porque no los reconocía. Ahora los saludo a todos siempre.

¿Hay más trastornos y déficits de atención que antes?

Hay demasiados. A lo mejor un niño tiene una lentitud, dificultad para escribir o le cuesta más estudiar o concentrarse, pero no hay una patología. Yo era muy cauta y siempre pedía opinión de algún profesional dedicado a eso. Son trastornos muy difíciles. La mayoría de los niños ahora no tienen un pediatra de cabecera y falta un seguimiento.

¿Por qué salen pocos pediatras?

No lo sé, porque me parece una especialidad preciosa. La medicina de Primaria está muy mal valorada y no lo puedo entender. Algunos sacan plaza para médico de familia, con lo bonito que es, y se ponen a estudiar otra vez. Creo que es por desconocimiento o por un concepto erróneo.