Mirian Palmón: "En Bóveda hai grandes lectores, nenos e adultos"

A biblioteca de Bóveda foi nomeada Biblioteca do Mes pola secretaría xeral de Cultura e ten un premio de 2020 da Xunta en recoñecemento ao seu traballo en favor da integración social.

Que significan os galardóns?

Os premios recoñecen a colaboración entre a biblioteca e a residencia que temos en Bóveda para a integración das personas con diversidade funcional. Foi un traballo de equipo coas traballadoras da propia residencia para que a xente do centro, que moita xa era usuaria de préstamo da biblioteca, comezase a participar en actividades aquí. Así, a biblioteca converteuse nun punto de encontro entre eles, os cativos do colexio e o resto dos veciños. Estamos físicamente moi cerca un dos outros e aproveitamos todo iso para xerar convivencia con distintas actividades.

Cal é o destino da dotación económica do premio de 2020?

Traballamos na creación dun espazo propio para todas as persoas con diversidade funcional. Iso implica mercar fondos adaptados con pictogramas, letra máis grande, braille, audiolibros e tamén de elementos como atrís ou lupas que permitan que máis veciños poidan usar as instalacións con comodidade.

Cal é a saúde da biblioteca en canto a usuarios?

No ano 2021 tivemos 50 prestatarios activos que accederon a 400 volumes, a maiores dos usuarios do préstamo dixital da rede Galicia Le. Dentro deles temos tres grandes grupos usuarios habituais. Dunha beira están os cativos. Tanto no colexio coma aquí se realizan actividades de animación á lectura e se participa en moitas das campañas públicas nese eido. Así que podemos dicir que os nenos de Bóveda son grandes lectores. Hai outro grupo importante que é a xente da residencia, que le moitísimo, e despois tamén está a xente maior de Bóveda, que é moi lectora, especialmente en castelán.

Prefiren os nenos de Bóveda os libros ás pantallas?

Non sei que tipo de dispositivos prefieren pero sí que len moito. Hai moita preocupación no colexio e nas familias porque lean e a verdade é que eles responden moi ben.

E como van de fondos?

Sempre se pode mellorar. Estamos en varios programas da administración autonómica para mercar fondos. Un deles centrado en obras en galego e outro que nos permite adquirir novidades noutros idiomas. Aproveitamos todas as vías que se nos abren para adquirir fondos porque a xente agradece moito atopar material novo.

Que outras actividades teñen?

Ademais da creación dese espazo adaptado do que falabamos antes, gustaríanos recuperar o club de lectura que quedou parado pola pandemia e que era un punto de encontro con moita xente. Tamén nos gustaría organizar actividades con autores e artistas da comarca que está publicando traballos, tanto en poesía como en narrativa, para que veñan aquí, presenten as súas obras e poidan conversar cos lectores. Ademais, seguiremos cos obroiros, contacontos e proxeccións.