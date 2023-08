"A miña prenda preferida son os vaqueiros"

Desde Chantada, esta rapaza crea, lonxe da fast fashion, e baixo unha soa inspiración: a que colle da natureza.

Por que elixiu Mariño e non López, que sería o seu?

Buscaba un nome que expresase algo máis que López, o meu primeiro apelido, que é moi común. Quería unha palabra en galego e que tivese que ver coa natureza, así que botei man do apelido do meu avó, Mariño, que cumpría eses requisitos.

De onde lle veu o seu afán por ser deseñadora de moda?

Na miña casa sempre se coseu. Miña avoa era modista e miña nai tamén cosía.

O talento creativo estúdase ou lévase dentro?

As dúas cousas. É importante estudar porque aprendes novas maneiras de facer as cousas pero tamén hai xente que nace cun don. Neste mundo, en realidade, hai moitos deseñadores que son autodidactas. Non é o meu caso. Eu fun á escola Goymar, na Coruña, e despois fixen un máster de Deseño Gráfico. Despois decidín montar o meu atelier.

Cose tamén ou só deseña?

Fago as dúas cousas. Comecei a facer prendas á medida e, nestes casos, coso. Pero, en cambio, cando fago coleccións fanme as prendas nun obradoiro que hai en Verín, Ourense.

Levou coleccións de roupa súas xa a pasarelas importantes?

Participei na 2022 Circular Sustainable Fashion Week Madrid, de moda sostible. Despois, entre os traballos máis destacados están o vestiario do grupo Fillas de Cassandra e tamén o vestiario para a curta ‘Agardando por ti’.

Opta pola natureza en tecidos. Por que esta aposta?

Uso os tecidos naturais para a roupa máis básica. Para a festa, en cambio, teño que usar tecidos artificiais porque naturais hai poucos, como non recurras a unha seda, e isto sae máis caro. Uso, cando podo, tecidos naturais porque a da moda é a segunda industria máis contaminante. Polo tanto, cando traballo non desboto material. Se me sobran esquinas de tea, fago con elas outros deseños. Aproveito todo.

Cando se viste polas mañás, cústalle moito decidir que poñer?

Para nada. Vestirme é a miña paixón. Normalmente, o teño claro: sempre uso roupa que sexa moi cómoda.

Ten algunha cor preferida?

O negro.

É algunha peza de vestir pola que sinta máis predilección?

Os pantalóns vaqueiros. Sérvenme para todo.

Onde atopa a inspiración cando se pon a crear?

Na natureza, especialmente nos cambios que experimenta ao longo do ano.

Lévalle moito tempo trazar un deseño dunha prenda?

Cando se trata de facer roupa á medida, si me leva tempo porque é algo máis persoal.

E da idea que xorde na súa cabeza á prenda feita canto tempo pasa?

Depende. Unha prenda de fondo de armario podo facela en dous días. Se é algo máis elaborado, unha semana.

Que opinión ten da fast fashion?

Estou en contra. Cadaquén ten que ter a súa personalidade vestindo, que se transmite con cada prenda que pos.