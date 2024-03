Casi un millón y medio de euros por el nuevo contrato de la Axuda no Fogar en Quiroga

La última sesión ordinaria del pleno de la corporación de Quiroga ha aprobado la licitación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por 1.408.661,28 euros durante dos años. Desde el equipo de gobierno municipal destacaron que dicha cantidad supone un incremento de 391.813,92 euros respecto al anterior expediente de contratación. Los pliegos recogen también un aumento de 348 horas al mes para atender a las personas usuarias en la modalidad de dependencia, además de un complemento para las trabajadoras de 0,24 euros el kilómetro recorrido con su propio vehículo.

La medida salió adelante con los seis votos a favor de los tres partidos que ostentan el gobierno local -tres de Independentes por Quiroga, dos del PSOE y uno del BNG- y los cinco en contra del PP. "É un esforzo moi grande para as deficitarias arcas municipais que vén de herdar o novo goberno municipal", destacaron desde el equipo encabezado por el alcalde, el independiente José Luis Rivera.

El Ayuntamiento apuntó que el aumento de 0,24 euros el kilómetro se hace con el objetivo de "blindar que a empresa adxudicataria compense ao persoal laboral, como mínimo, con ese importe", una cantidad que, añaden, se ajusta "á aplicación do IPC real á cantidade por quilómetro establecida no convencio colectivo vicente para a Actividade de Axuda a Domicilio en Galicia, que é de 0,18 euros".

Por otro lado, el equipo de gobierno justifica la subida de dotación económica en los pliegos "para dar cobertura ao aumento de custes do SAF, para asumir o aumento de horas da dependencia que lle concedeu a Xunta ao Concello e para aplicar melloras para as auxiliares do servizo". Igulamente, subrayaron que las condiciones para la contratación "están supervisadas por técnicos, contrastadas con outras análogas e revisadas para aplicar melloras que repercutan no servizo". Desde el Ayuntamiento se pusieron a disposición de las trabajadoras para recibirlas y escucharlas.