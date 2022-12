Un millón de luces led para animar la Navidad en Monforte

El alcalde monfortino, José Tomé, junto a varios miembros de su equipo de gobierno, procedió a las seis y media de la tarde del viernes al encendido del alumbrado navideño. El Ayuntamiento ha instalado cerca de un millón de luces led por toda la ciudad , que permanecerán encendidas hasta el 8 de enero.

El acto, celebrado en la Rúa Cardenal frente a un cono de 17 metros de altura que se asemeja a un árbol de Navidad y que está lleno de luces que cambian de color, fue seguido por numerosas familias. La nota musical la puso el grupo Batukada Monforte, que con el sonido de sus tambores animaron a todos a bailar.

Los niños fueron los que más disfrutaron del evento, fotografiándose con sus amigos y con el regidor local dentro de ese peculiar árbol. Los padres le comunicaron al alcalde que este año el alumbrado festivo le gustaba más que en ediciones anteriores, algo que José Tomé agradeció a todos los presentes que así se lo comunicaron. De hecho, el alcalde no dudó en decir que se podía decir que "Monforte é o Vigo do interior de Galicia no referente á mellor iluminación de Nadal".

Asimismo, destacó que la inversión de 52.000 euros realizada servirá para animar tanto a monfortinos como a visitantes a pasear por la ciudad y realizar compras en los establecimientos o consumir en bares y cafeterías.

Una de las novedades de estre año está en la Torre da Homenaxe. En cada uno de sus cuatro lados se proyectará, a través de reflectores exteriores, una imagen diferente relacionada con la Navidad con el fin de que haya una representación distinta en función del punto desde el que se mire a este emblemático monumento. Además, el gran árbol natural que hay en la entrada a A Compañía ha sido totalmente decorado.