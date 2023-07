El mildiu apenas repercutirá en la cosecha vitícola, superior a la de 2022

Los viticultores de la denominación de origen Ribeira Sacra llevan semanas luchando contra las plagas de las vides, preferentemente contra el mildiu, un hongo que prolifera en condiciones de humedad y con temperaturas altas. El presidente del consejo regulador, Antonio Lombardía, cree que los daños serán mínimos y que habrá una gran cosecha, superior a la de 2022.

En la zona, durante días y días ha habido nieblas matutinas que aportan el grado húmedo idóneo para el mildiu y luego intenso calor que propicia su crecimiento. Este es el cóctel perfecto para que se expanda.

No obstante, el presidente del consejo regulador indicó que la enfermedad no afecta por igual a todo el territorio, si no que se concentra el lugares puntuales de Brollón, Quiroga o Sober, entre otros municipios.

También dijo que la labor de los viticultores está siendo determinante para frenar su expansión, y ello a pesar de las cada vez más restricciones que hay para el uso de productos fitosanitarios de forma recurrente.

Añadió que la plaga sí causa más estragos en los viñedos que tienen los vecinos como segunda actividad, los llamados viticultores de fin de semana, pues no pueden acudir de forma puntual el día que es necesario para frenar la expansión del mildiu. En este grupo se encuentran tanto agricultores adscritos a la denominación que venden sus uvas a las bodegas como aquellos que las utilizan para elaborar vino para autoconsumo.

Lombardía insistió en que será una buena cosecha, pero con la precaución necesaria. "Hasta la vendimia, entre finales de agosto y septiembre, pueden ocurrir muchas cosas. El clima es cada vez más cambiante y puede darse de todo".

Explicó que un calor extremo perjudicaría la maduración de las uvas para que estas tuviesen un grado óptimo de agua y azúcares, al igual que si se diese semanas antes de la vendimia un episodio de invernía. "Queda todavía mucho hasta la recolección y el tiempo lo dirá todo", sentenció.