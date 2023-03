Dos mil vecinos de Carballedo tendrán internet ultrarrápido

La subdelegada del Gobierno central en Lugo, Isabel Rodríguez, visitó este jueves el municipio de Carballedo, donde gracias a los planes estatales Peba y Unico se procede a la instalación de fibra óptica en 530 zonas que permitirá que más de 2.000 vecinos, destacó Rodríguez, tengan conexión ultrarrápida a internet. La subdelegada estuvo acompañada por el alcalde, Julio Yebra Pimentel, quien se mostró satisfecho con esta iniciativa.

Isabel Rodríguez anunció que próximamente el Gobierno lanzará el programa Unico-Demanda Rural, "co que todas as empresas e fogares que non dispoñan de fibra óptica poderán contratar un servizo de banda ancha de internet a través do satélite Hispasat por 35 euros ao mes, incluíndo os gastos de instalación. Trátase dun programa ponte ata que se culmine o plan do Executivo Central de levar a fibra óptica a todo o país en 2025", subrayó.

Rodríguez aseguró que la idea es llegar "a todos os concellos, aos 67 municipios da provincia, para levar un servizo fundamental aos lucenses e, desta maneira, loitar contra o despoboamento das zonas rurais".

Añadió que en 2025, "grazas ao Goberno de Pedro Sánchez, o 100% da poboación poderá ter acceso a unhas comunicacións rápidas e de calidade, cunha velocidade mínima de 100 megas". Rodríguez defendió la colaboración público-privada para impulsar la transición digital.

En Carballedo, la empresa que se encarga de la instalación de la fibra óptica a lo largo del municipio es Adamo, un negocio con pocos años de vida, cinco, pero que ha sido capaz de crecer un 30% en número de usuarios.

En cuanto a la cobertura móvil de Adamo, esta empresa dispone de la red de la compañía MásMóvil para ofrecer 4G en gran parte del territorio español.