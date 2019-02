"O noso motor ten que ser o turismo e o futuro inmediato é o xeoparque da Unesco"

O QUINTO mandato de Miguel Sotuela coma alcalde de Ribas de Sil foi, segundo di, o da praia fluvial de San Clodio, a candidatura a xeoparque mundial da Unesco (aspira á distinción conxuntamente co Courel e Quiroga baixo o nome Montañas do Courel) ou a residencia da terceira idade, que quere poñer a funcionar o ano que vén se continúa co bastón de mando. Lonxe de estar canso, o rexedor socialista afirma seguir con forzas e moitas gañas de desenvolver proxectos no seu municipio.

Que balance fai dos seus últimos catros anos coma alcalde de Ribas de Sil?

Diría que fixemos unha boa xestión, cun superávit que ronda o millón e medio de euros e que nos permitiu desenvolver moitos proxectos. Gastamos 500.000 euros no fomento do emprego. É certo que moitos dos traballos foron temporais, pero supuxeron unha gran axuda para os veciños. Neste eido, participamos en tres obradoiros compartidos que axudaron a formarse a 80 persoas, co que estamos construíndo o xeomuseo. Ademais, melloramos camiños municipais con 400.000 euros, estradas locais cunha partida que oscila entre os 450 e os 500.000 e invertimos 682.000 euros do plan único da Deputación.

Fomos un dos primeiros concellos que fomentamos a utilización das enerxías renovables. Non hai en todo Ribas de Sil unha lámpada que non teña iluminación led

Que tal funciona a praia fluvial de San Clodio, a capitalidade do concello?

No verán traballa moita xente grazas a ela, aínda que tamén se creou moito emprego para o resto do ano polo restaurante e a cafetaría. Incrementamos a infraestrutura e ampliamos os seus servizos. A nosa aposta polo turismo é clara.

Ía preguntarlle se o turismo debe ser o motor da economía de Ribas de Sil.

Estamos empeñados en que sexa así. Temos unha canteira de áridos e plantacións de vides, pero a nosa aposta é firme polo turismo e o futuro inmediato pasa polo xeoparque. Tamén fomos un dos primeiros concellos que fomentamos a utilización das enerxías renovables. Non hai en todo Ribas de Sil unha lámpada que non teña iluminación led. Por outra banda, instalamos placas solares tanto na casa consistorial coma no pavillón e usamos calefacción con pellet no edificio novo do Concello, no vello e no centro médico. A infancia é outro aspecto ao que lle damos moita importancia e por iso instalamos varios parques infantís nos últimos tempos.

Que valoración fai da iniciativa para habilitar un cámping?

Forma parte da nosa aportación á candidatura a xeoparque mundial da Unesco. Cando nos dean a distinción a comarca necesitará máis infraestrutura, porque actualmente non hai moitos hoteis nin en Ribas de Sil nin nos arredores. Neste mandato iniciamos o proxecto con 600.000 euros e o seguinte paso será amplialo para ter o maior número posible de bungalows. Volvo á boa xestión económica. Agora temos cartos e vannos deixar gastalos. Queremos ampliar o cámping e completar a rede de miradoiros, que invito a visitar. Agora vense todos os días peregrinos que fan o Camiño de Inverno, polo que esta iniciativa vailles beneficiar.

Sobre a residencia: Para tela lista o vindeiro ano é imprescindible que a Xunta de Galicia reconsidere a súa postura e nos axude a financiala

En que punto se atopa o proxecto da residencia para a terceira idade?

Xa non é un proxecto, é un feito. Está rematada de construír. Só necesitamos os permisos necesarios para poñela a funcionar. Queremos que estea lista no primeiro ano do seguinte mandato, sempre que os veciños confíen de novo na nosa candidatura. Para tela lista o vindeiro ano é imprescindible que a Xunta de Galicia reconsidere a súa postura e nos axude a financiala. Polo menos, estaría ben que nos permita abrila a nós, coma Concello. Teriamos capacidade suficiente para xestionala.

Entendo que vai ser outra vez o candidato do PSOE á alcaldía de Ribas de Sil.

Asi é. Volvereime presentar e aspiramos a renovar a alcaldía. Sería o noso sexto mandato. Tanto eu coma o resto de concelleiros integrantes do equipo de goberno seguimos con gañas e forzas. Hai unha montaña de proxectos que temos en mente e queremos levar a cabo nos vindeiros catro anos. Contamos coa experiencia, a idade e a xuventude suficientes para conseguilo.

MOI PERSOAL

"Gústame a caza, pero o único xabaril mateino co meu coche"

Chiváronme que é vostede un gran afeccionado á caza.

Efectivamente, pero vou dicir algo: en todo o ano non peguei un só tiro. Son moi malo coa escopeta. O único xabaril que abatín mateino hai uns días co meu coche. O pobre animal cruzóuseme no camiño e, ademais de fastidiarme o vehículo, custoulle a vida.

Sabe que esta actividade non goza de moi boa fama nos últimos tempos.

Non podo falar en xenérico, só do que coñezo. No meu coto, en Ribas de Sil, dúas cuadrillas mataron 200 xabarís. Creo que é unha epidemia que é preciso controlar, porque pode transformarse nun problema. Os agricultores están a ter dificultades e necesitan que se atalle. De feito, o domingo que vén, ca tempada pechada, algúns pediron que se fagan batidas. Se aínda quedan moitos polo monte poden facerlle dano ás colleitas.

O domingo que vén, ca tempada pechada, algúns pediron que se fagan batidas

Ademais de cazar, que lle gusta facer a Miguel Sotuela cando non exerce coma alcalde?

A alcaldía ocúpame moito tempo, pero os meus irmáns e eu conservamos unha viña do meu pai. De cando en vez vou alí a podar. Tamén me gusta viaxar e pasear. Ser alcalde dá moitas satisfaccións, pero quita horas de lecer. Se é sábado e cae unha árbore nunha aldea teño que ir.

Di que lle gusta viaxar. Cal é o seu destino favorito?

Gústame viaxar, pero case sempre o fago por estrada polo meu cargo na Deputación. Ata que teña tempo, cando deixe de ser alcalde, non me plantexarei desprazamentos moi lonxanos.

Curiosidades

Os servizos son o sector estrela



Ribas de Sil, que xunto a Quiroga e O Courel persegue a distinción de xeoparque mundial da Unesco, deu a alta laboral o pasado ano a 178 persoas no sector dos servizos, o que máis emprego xenera no municipio. Este campo supera por moito a agricultura e a pesca (29), a industria (34) e a construción (30), segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (Ige).



Saldo vexetativo

Coma en case todos os concellos de Galicia o saldo vexetativo é negativo. No 2018 rexistráronse 20 defuncións e só seis nacementos, o que o sitúa en 14 persoas menos.



970

Son os habitantes totais que ten Ribas de Sil. É o municipio menos poboado da Ribeira Sacra, o único que non chega aos mil veciños. As persoas entre 16 e 64 anos de idade son maioría, 503. Os maiores de 65 atópanse nos 407 e só hai 60 nenos. A idade media deste concello, separado de Quiroga polo río Sil, sitúase nos 57,92 anos e hai máis mulleres (487) ca homes (483).