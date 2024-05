Miguel Rodríguez: "De Ribas de Sil saían trens cargados de cereixas para a Meseta"

Miguel Ángel Rodríguez, de Aceites Figueiredo, estivo dende o primeiro na Feira da Cereixa e do Aceite de Ribas de Sil.

Esta fin de semana volve?

Ata o de agora non fallei ningunha. Alí estarei, a ver como se presenta o día de calor e de xente.

Como van as colleitas?

Para as cereixas foi un ano malísimo. Semanas atrás veu calor que adiantou unhas variedades, despois veu choiva que arruinou moita flor e atrasou outras variedades. No aceite vimos de tres colleitas moi malas. Agora estamos en flor e recorrelleremos en novembro. Por agora hai moita flor e se non ven mal o tempo pode que comecemos a remontar.

Cal sería a produción nun ano normal?

Temos unhas 300 cerdeiras en produción que nos dan miles de kilos ao ano, pero é un produto que varía moito. Contamos con 1.148 oliveiras rexistradas no Craega, somos o primeiro aceite ecolóxico que se fixo en Galicia, e deberíamos facer por riba dos 2.000 litros de aceite, pero vimos de anos de non sacar máis de 700 ou 800. É paradóxico pero temos máis oliveiras ca litros.

Dende o 2015 ten a súa propia almazara pero leva anos producindo. Por que apostou polo sector?

Por tradición pero tamén porque hai potencial. As nosas variedades de oliva son a brava e a mansa. Propias e únicas de Galicia, que xa se extiguiron en gran parte do territorio pero que aquí se lograron manter. Traballadas de forma moi rudimentaria e elaborando de maneira moi artesanal, como facían antano, dan un aceite de altísima calidade, polos polifenois, polo sabor, polas propiedades... Imaxínate facelo de xeito profesional... Nos imos á feira Gourmet porque nos invita a organización e o noso produto está nos mellores locais de restauración. A calidade está aí, pero hai que loitar contra o abandono e asumir que este é un traballo duro. Temos moito minifundio e hai que facer todo a man.

Fala da tradición.

A cereixa era o complemento económico de todas as casas de Ribas de Sil. Cando non había Nacional 120 sacábanse a Montefurado de dende alí saían en tren cara a Meseta. Coa estrada, entre Figueiredo, a miña parroquia, e Montefurado, completábase un camión cada poucos días. Era unha árbore alta, que daba froito mentras por debaixo pacía o gando ou se labraba a terra. Tamén pasaba co aceite, esta comarca é o único sitio de Galicia onde se preservou o cultivo e as variedades.

Gustaríalle unha denominación de orixe para ese aceite.

Claro que me gustaría, por min, pero máis pola comarca e confío que agora con Martín Alemparte no Agacal (Axencia Galega da Calidade Alimentaria) sexa unha realidade máis pronto ca tarde.

Xa lle pon deberes.

El ten unha sensibilidade co territorio e un xeito de traballar que se non o consegue el...

Que plans ten para Aceites Figueiredo.

O meu plan é ver por onde vai o tempo. O clima está cambiando moito, hai que ver por onde tira para decidir como traballar.