Miguel Lemos renuncia a la gestora del PP de Monforte

Miguel Lemos, elegido por la dirección provincial del PP el 28 de enero de este año para liderar la formación en Monforte a través de una junta gestora hasta el proceso congresual para la elección de una nueva directiva local, le ha pedido a la presidenta en Lugo, Elena Candia, que busque a otra persona para coger las riendas.

Lemos le recuerda a Candia en una carta que el pasado 12 de abril renunció a encabezar la candidatura del PP a las elecciones municipales, por lo que, aclaró, "sendo coherente e pensando sempre no ben do noso partido, expóñote a necesidade de designar un novo presidente da xestora".

En este sentido, añadió que es la mejor forma de llegar "ao congreso local próximo (se espera que sea en octubre) tan requerido por moitos dos nosos afiliados".

Con todo, en la misiva, Miguel Lemos expresa su interés por seguir trabajando "a reo polo bo futuro do PP de Monforte e pola prosperidade dos veciños do noso concello".

CRISIS. Han sido meses convulsos para la agrupación del PP monfortina. El partido intentó en un primer momento, en concreto a finales del pasado año, colocar de cabeza de lista a las municipales a Roberto Eireos, torpedeado por la que ejercía de portavoz municipal y es diputada autonómica, Julia Rodríguez.

Tras confirmarse que esta no repetiría se buscó una alternativa a Eireos, señalando como nuevo líder a Miguel Lemos, que al poco tiempo renunciaba a ser el candidato por motivos que no han sido explicados. Llegados a este punto, al PP no le quedó otra alternativa que encontrar a otra persona.

Finalmente fue la número dos de Miguel Lemos, la joven abogada Katherinie Varela, la que se decidió a dar el paso.

Pocos auguraban buenos resultados para el PP tras su prolongada crisis, pero Varela fue capaz de mantener el tipo y solo perder un edil, pasando de cinco a cuatro.