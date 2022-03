A las 9.45 horas del sábado arrancaron desde Quiroga en dirección a la frontera de Polonia con Ucrania Miguel Garrido y Mayte Pérez. El matrimonio viaja en autocaravana para recoger a refugiados y ayudarlos a desplazarse a España o a cualquier otro país europeo que los acoja y quede de camino.

No van solos. Junto a ellos partieron otras cuatro personas vecinas de Quiroga, entre las que se encuentra un ciudadano ucraniano afincado en la comarca. Además, en Asturias pararon a recoger a otros dos ucranianos, residentes en esa comunidad y que se quedarán en Varsovia, trabajando como voluntarios.

"Tenemos una hija y cuando vimos las imágenes de los niños separándose de sus padres y de toda la gente mayor que sufre pensamos que mañana nos puede tocar a nosotros", indica la pareja. Esa reflexión común sirvió para hacer ‘click’ y actuar.

A Miguel, Mayte y el resto de la expedición quiroguesa les esperan 31 horas de viaje hasta los puntos de encuentro con los ucranianos que huyen de la guerra y otras tantas de vuelta. Cuentan con la autocaravana y dos furgonetas (una con remolque) para trasladar todo tipo de material necesario, como comida, medicinas o ropa.

También portan una garrafa de combustible —es posible que durante la noche no encuentren en el camino estaciones de servicio disponibles— y material sanitario como mascarillas o tests de antígenos. Y es que Miguel y Mayte no olvidan que, aunque la guerra le ha quitado mucho protagonismo, la pandemia no ha terminado.

El matrimonio destaca la colaboración de los vecinos tanto a la hora de hacer donaciones como para conseguir los vehículos necesarios. Las redes sociales y WhatsApp han ayudado a tejer una gigantesca telaraña digital de solidaridad que conecta a las asociaciones que cooperan cerca de Ucrania con las personas necesitadas, las que viajan a ayudar y las que echan una mano desde la distancia.

Para atravesar Europa, la expedición quiroguesa hace turnos. En cada vehículo viajan dos personas que conducirán cada dos horas, mientras la otra descansa. Con los refugiados han concertado puntos y horas de encuentro. "Somos conscientes de que quizá alguno encuentre la forma de marcharse de allí antes de que lleguemos y tengamos que traer a alguien con quien no contamos. Es totalmente normal", apunta Miguel Garrido.

La idea es trasladar a un total diez personas y estar de regreso en Quiroga el próximo jueves, porque tampoco pueden descuidar su día a día. Miguel, por ejemplo, es el propietario de Funeraria Garrido.