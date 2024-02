Miguel Franqueiro: "O músico morre e acabouse, o mestre deixa un legado"

Miguel Franqueiro chegou hai uns días de Milán de tocar no Teatro da Scala e prepara as maletas para ir ao País Vasco para traballar coa Sinfónica de Bilbao.

Como foi a experiencia en Milán?

Nesta ocasión estiven dez días. Dende o 2020, despois de pasar unhas probas, chámanme con frecuencia cando precisan un tubista porque alí hai moita carga de traballo. Esta vez acudín para un concerto dun grupo de metais e para tres concertos de obras sinfónicas. Noutras ocasións, cando se trata de óperas, por exemplo, as estancias son máis longas.

Unha ópera é o motivo de viaxar a Bilbao, en que formato está máis cómodo?

Coa Sinfónica de Bilbao imos facer Rigoletto. En sinfónico estou cómodo, porque estou moi afeito e coa Scala sempre estiven moi ben. Son actuacións no escenario. Coas óperas estás no foso e poden ser sesións moi longas, pero por outra banda hai moita complicidade, algunas bromas, podes estar algo máis relaxado.

O público é diferente en Italia e en España?

Neste tipo de música non somos estrelas de rock. Hai xente boísima pero é un círculo moito máis pechado en canto a fama ou proxección. Italia é o berce da ópera. En Milán hai público que vai todas as semanas ao teatro, hai xente que está de paso pero que é moi melómana e aproveita a viaxe para ir a algún concerto e tamén hai os que entran facer unha foto para as redes sociais. Como anécdota, un día na rúa atopei a 400 persoas tarareandolle a John Williams a canción de Indiana Jones, eso aquí só pasa con Rosalía ou C. Tangana

Como se organiza coa Banda de Sober ou coas clases de música cando ten que marchar?

Nas ausencias longas veño varias veces, agora de Bilbao conto vir as fins de semana. Tamén teño xente de referencia para ocupar o meu sitio aquí.

Gustaríalle estar de xeito permanten na Scala?

Non é descartable que un día saquen esa praza, pero sería algo para estudar nese momento. Alí o recoñecemento artístico, a proxección e o salario son moito mellores, pero tamén entras no teatro pola mañá e non sabes cando saes. Hai motísimo traballo e non todo son os cartos ou a fama. Saíu unha praza de tuba para Bilbao e non me presentei porque non era o momento de barallar a posibilidade de cambiar o modo de vida.

Prefire as colaboracións?

Gústame a liberdade que me dá colaborar con distintas formacións, viaxar, estar na Scala, estar en Bilbao, estar coa Real Filharmonía de Galicia, coa Orquesta Nacional de España, coa Orquesta da RTVE. ter distintos proxectos. Facer ópera, sinfónico... e non renunciar ao de aquí, á banda, ás clases.

Que lle dan a banda e as clases?

Un músico morre e acabouse, pero cando ensinas queda a túa música o que lle ensinache aos teus alumnos, queda un legado. Tamén pasa coa banda, ademais do ambiente e do vínculo cos compañeiros e co público, é todo o que deixas aos que te suceden.