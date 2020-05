"El miedo al contagio está ahí, pero es algo que debes asumir"

La doctora Cristina Sardiña y su compañero Manuel López Reboiro son los encargados en el hospital monfortino de la planta destinada a los pacientes con Covid-19. Ambos trabajan en Medicina Interna. Ella celebra la clara mejora de los números de la pandemia, pero llama a no confiarse y a seguir en alerta. "Esto aún no ha acabado", asevera la médico natural de León, que el 24 junio cumplirá tres años ejerciendo en Monforte.

Para Cristina Sardiña, en las últimas fechas ha aumentado la sensación de seguridad entre el personal sanitario. Al principio, la situación era grave. La internista subraya que ante este tipo de circunstancias "somos frágiles". Cree que la mayor enseñanza que deja el coronavirus tiene que ver con la anticipación a enfermedades y posibles epidemias o pandemias. "Deberíamos prever el peor escenario para no vernos metidos en él, que es lo que nos ha pasado esta vez", destaca.

El número de contagios en Monforte no ha sido muy alto, por suerte. La doctora Sardiña indica que en el hospital han estado ingresados 18 pacientes, a quienes hay que sumar los que han pasado el coronavirus en sus domicilios.

Otro de los focos de la crisis sanitaria es el elevado nivel de exposición al que han estado sometidos los trabajadores de la sanidad pública. La escasez de medios y la alta facilidad de propagación del Covid-19 influyen en el gran número de personal sanitario infectado en España. "Está claro que siempre hay miedo al contagio, pero eso lo asumes cuando eliges esta profesión. Pasa con el coronavirus y con todas las enfermedades del mundo. Es algo implícito", asevera Cristina Sardiña.

Acerca del futuro, la médico tiene claro que en las fechas más próximas tocará aprender a convivir con el acecho del coronavirus. "Empezamos una etapa en la que debemos desarrollar una vida más o menos normal teniendo en cuenta la presencia del virus. No debemos confiarnos".

El trabajo sigue. Siempre ataviada con sus Epis y su mascarilla, el duro combate contra el coronavirus continúa para ellos y sus compañeros de un hospital que parece empeñado en convertirse en un símbolo de resistencia contra la pandemia. No hay pacientes ingresados con Covid-19 en Monforte desde mediados de abril.

El dato es bueno, pero no permite bajar la atención. Como todos los sanitarios, la internista de Monforte pide prudencia y cautela, no relajarse. Ese gran y a la vez diminuto enemigo llamado Covid-19 no ha sido derrotado todavía.