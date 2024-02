El Mes do Amandi inicia la cuenta atrás para la Feira do Viño de Sober

SOBER. El mirador de Pena do Conde fue el escenario donde este sábado tuvo lugar la presentación de las actividades del Mes do Amandi, que inicia la cuenta atrás para la Feira do Viño de Sober, que alcanzará las 44 ediciones los días 22, 23 y 24 de marzo.

El alcalde, Luis Fernández Guitián, encabezó un acto en el que se dio a conocer el cartel anunciador, elaborado por el autor vilalbés Eduardo Pérez Baamonde. Acudieron miembros del equipo de gobierno y bodegueros.

El regidor soberés apuntó que el invitado de honor en esta ocasión será el ayuntamiento ourensano de Pereiro de Aguiar. La periodista y presentadora de televisión Lucía Rodríguez leerá el pregón de un evento al que irán 22 bodegas.

En concreto, las firmas vinícolas participantes en la próxima Feira do Viño de Amandi serán A Carqueixa, Algueira, Barbado, Cividade, Cruceiro, Don Bernardino, D"Fran, Finca Cuarta, Guímaro, Gullufre, Lucenza, Malcavada, Marcelino I, Petrón, Proencia, Rectoral de Amandi, Regina Viarum, Soutelo, Tear, Val da Lenda, Viña Cazoga y Viña Frieira.

PROGRAMACIÓN. La Feira do Viño empezará el viernes 22 de marzo, a las 19.00, con la actuación de la batucada XdL de Monforte. A las 19.30 será la inauguración, a cargo de Adega D"Fran y en recuerdo de José María Díaz. A las 20.30 tocará la banda de folk de Ribas de Sil y a las 22.30, Festicultores.

El sábado 23 se abrirán los stands a las 11.00. Ese día actuarán Baturruka de Monforte (11.15), la banda de música de Sober (12.30), Batucada Creativa de Monforte (18.00), la charanga Louband de Sarria (20.00) y el grupo Malenne (23.00). A las 17.00 horas será la precata oficial.

El domingo 24, a las 10.45, actuará la charanga NBA y a las 11.00 habrá un pasacalles de la banda de Sober. A las 11.30 comenzará la cata final y tendrá lugar una misa solemne. A las 13.00 será la lectura del pregón y a las 13.30 se llevará a cabo la entrega de premios. Por la tarde tocarán la charanga NBA (17.30) y la orquesta Los Satélites (19.30).

MES DO AMANDI. El próximo jueves (19.00) habrá una charla en el centro sociocultural sobre la técnica del sobreinjerto. El viernes, los participantes en las Merendas con Contos visitarán unos viñedos.

El sábado 2 de marzo (12.00 horas) se presentarán los resultados de la última prospección arqueológica en Proendos y el jueves 7 (de 12.30 a 14.30) habrá una jornada de maridaje de vino de Amandi con pescado de Burela en la escuela de hostelería y la sesión "Cinefórum: Eroski Paraiso" (17.30) en el centro sociocultural.

El viernes 8 de marzo (19.00 horas) actuará la orquesta de jazz del conservatorio de Ourense en el centro sociocultural, mismo lugar donde el sábado 9 (12.00) se presentará el libro "Un recorrido por las parroquias de Sober", de José María Lago Borstein. Este escritor protagonizará un encuentro el martes 12 de marzo (17.00) en el centro sociocultural, que acogerá un taller de enología el miércoles 13, a las 12.00.

El sábado 16 de marzo habrá un paseo histórico por Santiorxo y una prueba de jaurías sobre jabalí salvaje.

El lunes 19 (de 10.00 a 14.00) será el concurso de sumilleres en el centro sociocultural.