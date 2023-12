El mercado navideño y la música en directo vuelven a llenar Monforte

En vísperas de Nochevieja, las calles de Monforte volvieron a mostrar un fantástico ambiente en la tarde-noche de este sábado. La segunda y última sesión del mercado navideño en la plaza de abastos y la música en directo animaron a la gente a salir a las calles, donde hubo, además, una gran presencia de niños.

La plaza de abastos volvió a ser el escenario donde se desarrolló la mayoría de la actividad. Allí se instalaron 13 puestos de venta de productos artesanos, complementos, cosmética, madera, bisutería y moda, además de mucha gastronomía, lo cual siempre ayuda a llenar la mesa en estas fechas señaladas.

Algunos de los productores instalados comentaron que el trasiego de gente fue irregular, con picos de importante asistencia y momentos de actividad menor, en función de la hora. Otros señalaron que si bien la cantidad de público fue similar, se percibió quizá un menor volumen de ventas que hace una semana, en la previa de Nochebuena. La valoración general, eso sí, fue muy positiva.

Programa. El pasado viernes, en la plaza de abastos se llevó a cabo igualmente un taller de decoración de calcetines navideños personalizados a cargo de la artesana Beatriz Pérez, así como una sesión de cuentacuentos de María da Pontragha, que desarrolló su actividad Un saco de contos.

Samuel Moreno, semifinalista de 'Got Talent España' en 2018. MIGUEL PIÑEIRO

Ya en el día de este sábado, el mercado comenzó para los más pequeños con otro taller, en este caso de personalización y pintado de bolas de Navidad, que dirigió el artesano Noé. Por la tarde, un espectáculo de magia abarrotó la plaza.

Samuel Moreno, conocido por haber sido finalista del concurso Got Talent Españaen su edición de 2018, actuó ante un gran número de pequeños, que disfrutaron del show Why not? 2.0.

El alcalde, José Tomé, destacó que uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento es "fomentar as compras desta época nas tendas de Monforte, no noso comercio local". Por esa razón, añadió, se ha apostado por un programa de fusión de animación y comercio.

Sonó la música. Si la semana pasada fue Doc Magoo's, este sábado le tocó el turno a Malenne, otro grupo local. Puso el colofón a la jornada con un directo en el tramo peatonal de la Rúa Cardenal, justo a los pies del gran cono 3D de luces que simula un árbol de Navidad y que es un éxito entre el público, pues resulta muy habitual ver a gente haciéndose fotos dentro.

Concierto de Malenne. MIGUEL PIÑEIRO

Malenne regaló antes de Nochevieja a los asistentes a su concierto una serie de versiones de canciones clásicas del rock y el pop en español. Muchos niños se acomodaron frente al escenario, mientras los adultos disfrutaban detrás, también entre saludos a aquellos que han vuelto a casa por Navidad, que no son pocos.

Actividades: concierto de Año Nuevo, el día 3

El particular concierto de Año Nuevo de Monforte tendrá lugar el próximo miércoles, día 3, en el edificio multiusos. Actuará la Orquesta Clásica de Vigo, a partir de las 20.00 horas.



Día especial



Ya se espera con ansia la visita de los Reyes Magos, que tendrá lugar el próximo viernes, día 5. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en tren a la estación a las 17.30 horas. Luego comenzará la cabalgata por las principales calles de la ciudad, que concluirá con el discurso real en la casa consistorial, a las 19.30 horas, y la recepción a los niños.