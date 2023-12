"Mellorar a traída de auga de Taboada é unha necesidade urxente"

Establecer novas rutinas foi chave para adaptarse aos cambios impostos pola vida de alcalde. Taboada ten dende hai meses o seu propio goberno de coalición (PSOE e BNG) e Roi Rigueira di estar contento co seu funcionamento.

Como viu o Concello cando chegou á alcaldía?

O primeiro que teño que dicir é que ser alcalde significou un cambio importante para min, como supoño que o sería para calquera persoa que chega a un sitio novo. Centrámonos en estudar a situación, romper algunha dinámica que non viamos axeitada e aproveitar da mellor maneira os recursos dispoñibles para potenciar a marca do Concello de Taboada.

No pleno do pasado venres abordáronse os orzamentos municipais para 2024. Cales van ser?

Superarán os tres millóns euros. Concretamente, serán 3.071.000. É un primeiro paso importante e necesario para ter unha acción de goberno axeitada o ano que vén e que nos aporta seguridade á hora de tomar decisións e elaborar os proxectos que consideremos.

Eses 3.071.000 euros son máis ou menos que este ano?

É un pouco máis. En torno a 170 ou 180.000 euros máis. Os investimentos reais supoñen sobre o 16% dos orzamentos, unha subida próxima a dous puntos porcentuais respecto a este ano que remata. Logo están os capítulos de gasto corrente ou de persoal, dos que non se pode prescindir.

O Concello de Taboada acaba de adquirir, coa axuda da Deputación, un camión para a recollida de lixo. Fan falta máis vehículos novos?

Dende que entramos houbo que gastar unha cantidade importante de cartos en arranxar maquinaria. Un obxectivo fundamental noso é renovala e os primeiros pasos déronse co financiamento por parte da Deputación da adquisición dun novo camión do lixo, co que esperamos contar ao longo de 2024. Aforraremos en averías, arranxos e no aluguer do vehículo que vén cando se estraga o noso. Adquirimos tamén mediante unha subvención da Xunta unha minicargadora con pá e vasoira. Así iremos pouco a pouco renovando un parque de maquinaria que é antigo, obsoleto e ten moitos gastos asociados.

Coalición: "Cada un xestiona as súas áreas seguindo un criterio propio, pero atendendo a que haxa un único goberno sen fisuras"

Que proxecto o ten máis satisfeito no pouco tempo coma alcalde?

Estou contento coa adquisición do camión do lixo. Tamén valoro moito os estudos para solucionar a problemática da auga. Cremos que xa temos definidas as causas e cales serían as solucións. Agora temos que buscar o financiamento dunha obra moi demandada coa que nos comprometemos. Tamén nos teñen felices as obras da brigada para aproveitar auga nas aldeas. Fíxose un lavadoiro no lugar da Facha, unha fonte en Meixonfrío ou unha canalización en Vilar de Cabalos. Temos identificadas máis actuacións que iremos facendo segundo poidamos.

A mellora da traída da auga é o que máis urxe en Taboada?

É unha necesidade urxente, porque a auga chega moi mal cando chove, sobre todo. Non é un problema estrutural, relacionado con que a depuradora sexa moi vella, senón que é unha situación derivada das instalacións, que non son capaces de filtrar a auga o necesario e iso fai que chegue en mal estado ás casas.

Que tal é a relación do Concello con Acimta, a asociación de comerciantes e industriais?

Boas e cordiais, cunha comunicación que espero que se manteña. A verdade é que despois duns anos inactiva, Acimta está collendo un novo pulo. Estamos tratando de axudar cun convenio para a celebración do mercado Petiscos de Nadal. Estes colectivos dinamizan a vida social e cultural dunha vila e iso é de agradecer. O PP criticou os salarios do equipo de goberno. Ten algo que dicir? Que deixei o traballo que tiña para adicarme ao 100% ao Concello. No meu caso son 37.000 euros brutos ao ano por unha xornada laboral completa. O anterior alcalde percibía 31.000 e pico por media xornada, o que proporcionalmente era un soldo maior.

Valoración: "Percibo a xente contenta malia que tivemos que tomar algunha decisión impopular, como subir o Ibi do 0,40 ao 0,54"

Como funciona a coalición entre o PSOE e o BNG en Taboada?

Considero que ben. Non temos maiores problemas. É certo que estruturamos moito as áreas de goberno e cada un xestiona as súas seguindo un criterio propio, pero sempre atendendo ao que debe ser, que haxa un único goberno e sen fisuras. Nese sentido, a nosa relación é moi boa e consensuámolo todo.

O ano que vén organizarán por primeira vez eventos como a Festa do Caldo de Ósos ou o Encontro da Cultura do Viño, Raizames. Pode adiantarnos algo?

Non tivemos aínda demasiado tempo, pero entendo que unha vez pase esta semana temos que poñernos, sobre todo, coa Festa do Caldo de Ósos para buscar o que sexa necesario e ter unha boa edición, e máis tendo en conta que será a primeira vez que nos toque organizala. Non nos asusta. Xa elaboramos as festas patronais de agosto e saíron bastante ben.

Que lle din pola rúa os veciños?

En xeral percibo que a xente está contenta, expectante e ilusionada tras romper con moitos anos de goberno do PP. E iso que tivemos que tomar algunha decisión impopular como a subida do Ibi, que pasou do 0,40 ao 0,54, pero se os veciños ven que se traballa duro, como se está a facer, e se conseguen cousas para Taboada non haberá problemas.

Moi persoal: "Cústame ir ao campo de fútbol de Medela ver os partidos de fútbol porque me veñen moitos recordos"

Adaptado á alcaldía?

Diría que si. Os primeiros meses foron un pouco difíciles, pero establecín unhas rutinas que me axudan e creo xa que estou metido en plena dinámica de como funciona a administración local. Teño que agradecer a acollida dos traballadores municipais, que me recibiron cos brazos abertos. A nosa relación é estupenda e iso fai todo máis fácil.

Como leva o de que sexa domingo e non haxa partido?

Mellor do esperado. Deixalo foi unha decisión dura despois de toda unha vida xogando no Taboada, pero hai vida despois do fútbol (ri). Bótoo de menos en momentos puntuais e o que máis me custa é ir á Medela ver os partidos, porque me veñen moitos recordos á cabeza. A vida son etapas. Esa xa pasou e creo que cumprín.

Canto lle adica á apicultura?

Non teño moito problema. Estou no Concello fundamentalmente polas mañás. Unha vez salgo teño unha parte das tardes libre e podo adicarlla á apicultura. Aproveito para facer un chamamento a administracións e particulares para que se conciencien de que a loita contra a velutina é de todos.

Para cando un segundo libro?

Estou iniciando unha recollida de datos do noso concello, pero non me puxen a escribir ao 100%. Preciso sentarme e empezar a ordenar a información que teño.