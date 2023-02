Medio Rural no encuentra presidente para la D.O. del vino Ribeira Sacra

La Consellería de Medio Rural busca un presidente y un gerente que coja las riendas de la denominación de origen de los vinos Ribeira Sacra para los próximo cuatro años. Por el momento no hay un nombre, aunque sí se sabe que se habló con Iván Vázquez, funcionario en la escuela de experimentación agraria de Monforte; con Martín Alemparte, gerente del grupo de desarrollo local Ribeira Sacra-Courel; con Javier Martínez Medela, quien está al frente del grupo Leader que se gestiona desde Chantada; con el veterinario y bodeguero Víctor Rodíguez, e incluso con el chantadés José Manuel 'Cuqui' Silva, exresponsable de Agricultura en la Unión Europea. Ninguno de ellos ha dado el sí.

Todo está en el aire. Tanto que algunos, como Iván Vázquez, el nombre que más sonaba para el puesto, ha negado la mayor. Este martes indicó que no le "apetecía el cargo" debido a que la D.O. es "actualmente un galimatías". Aseguró que, personalmente, estaba fuera de esa quiniela y que nadie le había hecho una propuesta formal. Con el resto de los nombrados como posibles presidentes, este diario no pudo contactar al cierre de la edición para conocer su opinión.

Medio Rural llegó a un acuerdo de mínimos entre las dos facciones que se disputan el control de Ribeira Sacra, pero arrogándose este departamento de la Xunta de Galicia la potestad de nombrar al titular de la Denominación de Origen, que sería externo (ninguno de los doce vocales asumirá el cargo), y crear la figura de un gerente, que se retoma después de que fuese eliminada en el año 2014.

Ese pacto al que se llegó para la no celebración de elecciones en la denominación de origen de los vinos Ribeira Sacra para elegir a sus doce vocales el próximo domingo, día 19, se produjo la semana pasada después de haberse llegado a un acuerdo entre las dos candidaturas existentes, una muy crítica desde hace un par de años con la actitud mostrada por el presidente saliente, el soberés José Manuel Rodríguez, y otra más favorable a las tesis de este último. La primera dispondrá de siete vocales y la segunda, de cuatro.

El acuerdo se fraguó en dos reuniones entre unos y otros con responsables de la Consellería de Medio Rural en el conocido restaurante de Sarria Roma.

Allí se pidió la cabeza de José Manuel Rodríguez, que se concedió, tal vez, por afirmar que en la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) sus responsables o eran "unos trileros o unos incompetentes" por haberle exigido convocar un pleno para su moción de censura cuando por ley era imposible.

Tampoco quedó bien parada la Valedora do Pobo, quien reclamó como Agacal ese pleno fuera de jurisprudencia, algo que llevó al soberés Rodríguez a calificar a esta oficina de "chiringuito".

El pleno, según el acuerdo con la consellería, queda formado por siete vocales contrarios a José Manuel Rodríguez y por cuatro afines, aunque llegasen a asumir su marcha.

Esa proporción podría variar en función de los intereses de algunas bodegas, que estarían dispuestas a cambiar su opinión si se viesen beneficiadas de alguna manera y sumar sus apoyo al grupo, por el momento, más pequeño.