Medio Rural se compromete con la Ribeira Sacra para que se recoja toda la uva

El responsable sectorial del sector vitivinícola en el sindicato Unións Agrarias (UU.AA), Carlos Basalo, ha confirmado que existe por parte de la Consellería do Medio Rural "un compromiso" para no dejar "colgados" a los viticultores de la Ribeira Sacra con la cosecha de este año, de modo que toda la uva sea recogida.

Después de la reunión que esta mañana mantuvieron representantes sindicales y del sector productor con la Consellería do Medio Rural, Basalo informó a EFE de que hay "buena disposición" por parte de la Xunta de Galicia para buscar una solución al problema que han generado los excedentes de vino tinto que se acumulan en las bodegas de la denominación de origen a causa de una bajada en el consumo.

"Hay un compromiso por parte de la Consellería para que no quede uva colgada este año", así como "para trabajar a futuro" y evitar que esta situación se repita en los próximos años a causa de las tendencias del mercado.

De momento no hay una solución concreta, pero "se está buscando el encaje" adecuado para ayudar a los viticultores. "Se trabaja en varias vías, pero de momento no podemos adelantar nada más, porque todavía no sabemos cuál será la vía final", dijo Basalo.

"Existe el compromiso", eso sí, dijo el portavoz sindical, de modo que "probablemente la próxima semana se anuncie una solución para la cosecha de este año".

En todo caso, "también se está trabajando con la vista puesta en el futuro, para que el año que viene, cuando empiecen a podar, los viticultores de la Ribeira Sacra sepan lo que va a pasar con la cosecha", indicó.