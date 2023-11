Medio millar de personas apoyaron a la AECC para luchar contra el cáncer

La capital de la Ribeira Sacra acogió este domingo la segunda edición de la carrera popular y la caminata organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Fue a través de su delegación en Monforte, con el fin de recaudar fondos tanto para la investigación de esta enfermedad como para dar apoyo a los pacientes que la sufren y a sus familiares. A la iniciativa se apuntaron unas 500 personas, casi el doble que el pasado año.

Los organizadores destacaron la implicación de la ciudadanía, pues dos días antes de la celebración de esta carrera y caminata ya habían vendido todas las camisetas serigrafiadas a un precio de diez euros. Muchos de los que el domingo participaron se quedaron sin ellas, pero aportaron igualmente ese dinero para colaborar con los programas que lleva a cabo la AECC.

La delegación monfortina de esta asociación tiene el mismo ámbito de actuación que el hospital comarcal, con servicios gratuitos para los pacientes y las familias.

Así, da apoyo psicológico y atención social a más de 50 personas entre enfermos y familiares. Este número se incrementa si se tiene en cuenta todos los participantes en los talleres y actividades que realiza la delegación de la AECC en Monforte.

Sus voluntarios también atienden con el llamado Carrito Don Amable a quienes reciben tratamientos en el hospital de día de la ciudad del Cabe, dándoles un café o una infusión y haciéndoles compañía mientras que dura el proceso.

APOYO. La psicóloga de la AECC en Monforte, Ana Fernández Jorge, señaló que todo aquel que padezca esta enfermedad y quiera recibir ayuda de la asociación tiene que acudir "á nosa sede, onde os atenderemos tanto a miña compañeira Virginia Menéndez, que é a traballadora social, coma min, e farémoslles unha pequena entrevista para detectar necesidades. Se non poden acudir, poden chamar ao número de Infocáncer, o 900100036, un teléfono gratuíto e dispoñible as 24 horas, no que lles darán información dos nosos servizos e resolveranlles calquera dúbida".

Fernández Jorge añadió que actualmente llevan a cabo un taller de creación de velas y jabones naturales que pondrán a la venta de cara a la Navidad y en diciembre organizarán otro de manualidades para crear regalos que piensan entregar a pacientes del hospital comarcal monfortino.