El mayor plan urbanístico en décadas en Monforte habilitará dos hectáreas

El equipo de gobierno de Monforte, que lidera el socialista José Tomé Roca, ha dado el pistoletazo de salida a la mayor operación urbanística en la zona centro de la ciudad desde hace décadas. Se trata de ordenar un espacio de poco más de dos hectáreas de terreno, una bolsa situada entre el barrio de Cobas y la Rúa Ourense.

Se crearán nuevas calles dotadas de todos los servicios necesarios (luz, abastecimiento de agua y saneamiento), para lo que se ocuparán 6.323 metros cuadrados; zonas verdes; a las que se destinarán casi 9.000 metros; y solares para edificar, un espacio que casi alcanza los 6.000 metros cuadrados. Sobre esto último, el regidor local destacó que habrá 4.774 metros cuadrados de bajos en los posibles edificios que se levanten, construcciones que dispondrán de la nada desdeñable cifra de 17.486 metros para hacer viviendas.

El coste de esta intervención ha sido estimada en poco más de un millón de euros. En el anteproyecto para este plan de reparcelación de la zona afectada ya se han invertido 11.425 euros. A ello habrá que sumarle los cerca de 82.000 euros necesarios para derribar viejas construcciones sin uso; 55.156 euros para la redacción del proyecto urbanístico constructivo y 875.291 euros para la ordenación de esta importante bolsa de terreno situada en una zona privilegiada de Monforte.

El alcalde no dudó en señalar que se trata de un proyecto "pioneiro" y que en poco lugares de Galicia "foron capaces de facer una intervención semellante, sobre todo coa idea de mellorar urbanisticamente unha zona sensible, preto ao conjunto do colexio do Cardenal, aínda que falemos da outra beira do río. O noso desexo é vertebar e integrar urbanística e medioambientalmente Monforte, e neso traballamos".

AFECTADOS. La superficie afectada por la reurbanización pertenece a un total de 73 propietarios. José Tomé indicó que este miércoles comenzará la comunicación personalizada a todos los localizados en lo referente al inicio del proceso administrativo para llevar adelante el plan, que estará a exposición pública durante el periodo de un mes para que se puedan presentar alegaciones.

Tomé espera que no haya mayores trabas y que su iniciativa pueda desarrollarse entre el próximo año y el 2022 para, destacó, dar cumplimiento a uno de los planes que figuraban en su programa electoral.

Por fin se dará salida a la Rúa Rof Codina hacia Cobas

Uno de los aspectos más destacados del plan presentado en la mañana de este lunes por José Tomé junto a su primera teniente de alcalde, Gloria Prada, y el responsable de Obras, José Luis Losada, fue el de darle salida a la Rúa Rof Codina. Se trata de una calle estrecha y ciega, una travesía de la Avenida de Galicia junto al puente nuevo.



os vecinos llevaban más de cuatro décadas pidiendo darle salida hacia Cobas, pero hasta ahora ningún gobierno local había sido capaz de conseguirlo.



Satisfacción. En la tarde de este lunes, los vecinos de la Rúa Rof Codina se mostraron muy satisfechos al saber que su calle tendrá, por fin, una salida.