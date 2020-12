Un matrimonio de A Pobra do Brollón, incomunicado debido a una tala de pinos

Un matrimonio residente en el pueblo de As Laceiras, en A Pobra do Brollón, lleva días sin poder acceder a su casa en coche debido al mal estado de los accesos. Una empresa maderera de Ourense que tala pinos en el monte mancomunado de Salcedo ha dejado inservible la pista. Los vehículos pesados que utiliza para los trabajos de corte de madera y sus transporte han sido los causante de roderas de una importante profundidad que imposibilitan que un turismo pueda sortearlas.

Fernando Peña, el afectado, señaló que se ve obligado a andar unos 500 metros desde su casa hasta donde debe dejar su coche. Indicó que no es la primera vez que le ocurre semejante problema. Años atrás padeció lo mismo, pero fue capaz de conseguir que la maderera le abriese una pista de servicio paralela al acceso a su casa.

En esta ocasión no ha podido utilizarla porque la empresa la ha empleado para almacenar los pinos cortados.

Peña se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para comunicarle su problema. El alcalde, José Luis Maceda, señaló que al tratarse de una pista propiedad de la comunidad de montes de Salcedo la administración local no puede hacer nada. Maceda destacó que tal actuación del maderista "é intolerable. Non se pode deixar unha vivenda sen acceso. Quera deus que non pase nada, como a imposibilidade de que acceda unha ambulancia ou un camión de bombeiros".