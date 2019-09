A Manuel Vázquez Regal le conoce casi todo el mundo en Chantada por su apodo, 'Pica'. Antes del 2016, era uno más de los muchos vecinos que cada año disfrutan del Folión de Carros. Lo hacía como parte del desfile, trabajando durante todo el mes de agosto y sometiéndose con sus compañeros a las valoraciones de un jurado el sábado de las fiestas.

A comienzos del citado año, Vázquez Regal dio un paso al frente y se convirtió en presidente del colectivo organizador de uno de los eventos más emblemáticos de Chantada. Él y su equipo de directivos vivieron el pasado 24 de agosto su cuarto Folión de Carros, una exaltación etnográfica que, según la opinión de Pica, ha vivido "unha gran evolución".

Amigos do Folión mira hacia el futuro con optimismo después de unos inicios complicados. "Cando chegamos había unha situación económica delicada e estabamos moi limitados. Non podiamos facer nada. A xente comprendeuno e agora mesmo, despois de dúas primeiras edicións duras, o Folión é solvente e non depende en exclusiva das axudas públicas", analiza Vázquez Regal.

El siguiente paso, subraya, es dotar al colectivo de una sede, un lugar propio donde guardar el numeroso material recopilado en este periodo, entre el que hay desde siete carros tradicionales "a disposición de todo o mundo" a fotografías antiguas del evento. "Non pode ser que este patrimonio estea en casas particulares. Necesitamos un sitio onde gardalo", asevera Regal.

Ese debe ser el siguiente objetivo a cumplir para el presidente de Amigos do Folión, como en su día lo fue acabar con las deudas o hacer a todo el municipio protagonista de esta jornada. "O Folión é de toda a vila, máis alá dos carroceiros. Se a xente non participa, cae. Por iso foi fundamental impulsar actividades que favoreceran a implicación dos veciños, coma o concurso de escaparates, feito en colaboración coa asociación de empresarios", dice.

Actualmente, Amigos do Folión cuenta con unos 650 socios y, según Vázquez Regal, «todos colaboran na celebración desta festa». La directiva la componen ocho personas, aunque en la pasada edición hubo muchas manos ayudantes. "Hai moito traballo que facer relacionado con controis, vixilancias ou axudas nos que tamén foi imprescindible o labor de protección civil, a Policía Local e moitos voluntarios. Este ano contamos co apoio dunhas cen personas", destaca Pica.

También se muestra satisfecho con la implicación de muchos jóvenes a la hora de elaborar carros. "Notamos un importante incremento de xente nova que traballa nos carros. Segue habendo carroceiros veteráns, que axudan, pero a irrupción de mozos que se impliquen é fundamental para garantir a supervivencia do Folión", sentencia.

LAS CLAVES. Regal ve muy difícil controlar al cien por cien todo lo que ocurre durante el evento debido a la cantidad de agentes que influyen en el mismo. Para él, es fundamental "ser dilixentes á hora de solucionar os problemas. O gran éxito deste ano foi arranxar os fallos de maneira eficaz".

La pasada edición fue una de las más aplaudidas por el público, que valoró tanto la calidad de los carros como la organización. Aun así, el colectivo captó carencias. "Hai aspectos a mellorar que a xente non percibiu e que trataremos de corrixir", concluye.

DECLARACIÓN BIC. El Folión de Carros forma parte de la declaración de la Ribeira Sacra como Ben de Interese Cultural (BIC), pero Vázquez Regal dice que todavía "descoñecemos como nos afecta. Pronto teremos unha reunión con Patrimonio para que nos informe ao respecto".