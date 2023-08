Más de 7.000 personas gozaron del Trece Roeis en un Pantón repleto

Más de 7.000 personas abarrotaron el pasado fin de semana Pantón con motivo de la cuarta edición del festival Trece Roeis, que albergó el campo de fútbol de O Baliño, en Ferreira.

Fueron dos días de evento plagados de música y actividades como degustaciones gastronómicas, ferias de artesanía o actuaciones infantiles.

Respecto a los conciertos, los sevillanos SFDK dieron uno de los más aplaudidos del festival. La emblemática banda de rap gustó a todos en Pantón y su potente directo hizo vibrar al gran número de fans que se acomodaron sobre la hierba de O Baliño para disfrutar de sus temas.

Para nostálgicos fue la actuación del histórico grupo Reincidentes, con su carismático vocalista, Fernando Madina, al frente. Algunos de sus himnos punk, como el célebre Vicio, sonaron en la noche pantonesa.

Había también muchas ganas de ver a una de las estrellas de los festivales y verbenas de esta tierra, los siempre alegres Lamatumbá. Ataviados con un chubasqueiro amarelo –"non quero un paraugas, non o quero"–, los festivaleros disfrutaron del licor café musical más divertido de Galicia –ya saben, "licor do negro café, que me tumbas que me matas,/ licor do negro café, fasme andar a catro patas"– mientras entonaban Ai Dolores o Desertor.

El punk de los vascos Kaotiko o el ska de los valencianos Auxili ayudaron igualmente al público a hacer frente al calor, la humedad y la lluvia –hubo que adaptar algunas actividades por culpa de esta última– durante un Trece Roeis que por primera vez fue de pago, tras unas primeras ediciones en las que no había que pagar por acceder al festival.

El resto del programa. Benito Kamelas, Tribade, Catuxa Salom, Lucía Aldao, Sofía Espiñeira, Monoulious Dop, Tiam GZ, O Leo de Matamá, Uxía lambona e a banda molona, Tregua, Enxeito, Tirapralá, The Poet"s Silence y los pasacalles de Festicultores Troupe y Baturruka completaron el cartel de conciertos.

Desde la organización, una asociación del mismo nombre, consideran que los más de 7.000 asistentes animan "a pensar na celebración do quinto aniversario", que será el año que viene.