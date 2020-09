Más de 6.000 referencias, a la venta en Ultramarinos Mar

Al entrar a Ultramarinos Marga un certificado de comercio seguro recibe al cliente. Margarita Ledo, que presta su nombre al negocio, y su marido, Fernando Somoza, reciben al público con sus mascarillas y todas las medidas para evitar contagios perfectamente implantadas. Es la nueva realidad que le ha tocado vivir a un establecimiento histórico, fundado hace justo 30 años en el número 117 de la Rúa Ourense.

En su interior hay más de 6.000 referencias a la venta. Un inmenso número de artículos distintos en los que prima la apuesta por la calidad y los productos hechos en la zona. Los hay de todo tipo, desde cortauñas a barras de pan pasando por botellas de whisky o licor café artesanal.

"Crear unha base de 6.000 produtos non se fai nun día. Houbo que informatizarse e adaptarnos tanto aos tempos como aos gustos da nosa clientela, porque o consumo de hoxe en día non ten nada que ver co que había cando comezamos", cuenta Fernando.

A esta inmensa oferta hay que sumar un servicio personalizado y adaptado a los gustos de cada comprador. Marga y Fernando conocen al 80% de sus clientes por el nombre, lo cual es una gran ventaja a la hora de adquirir cualquier artículo. "Déixanse asesorar e aconsellar", afirma Fernando. «Aquí está garantizado un trato familiar», añade su esposa.

Ultramarinos Marga es una tienda de barrio, de las de toda la vida, de esas que nunca faltan ni siquiera en tiempos de una pandemia que tiene a un terrible virus acechando en todas partes. Durante el estado de alarma y en las semanas de confinamiento, Marga y Fernando no bajaron la persiana en ningún momento. Dieron su servicio como siempre, garantizando el abastecimiento de los productos más básicos a los habitantes del casco urbano y los núcleos de población rurales de Monforte.

LO LLEVAN A CASA. En Ultramarinos Marga hay servicio a domicilio, muy demanado y aconsejable en los tiempos que corren. Sin embargo, en este establecimiento funciona desde antes de la inmersión del Covid-19 en nuestra rutina diaria. Se benefician de él sobre todo las personas mayores o en situación de dependencia.

Eso sí, es necesario comprar una cantidad determinada de productos para que Marga y Fernando se lo hagan llegar al cliente a su casa. Los envíos pueden solicitarse tanto por teléfono, una vía más clásica, como a través de las redes sociales e internet.

Esta segunda alternativa es la prueba de que Ultramarinos Marga vive al día. Uno no puede dar la espalda a los avances tecnológicos ni a la era digital. Como dice Fernando Somoza: "calquera negocio ten que adaptarse e está prohibido quedar anclado".

El matrimonio que regenta Ultramarinos Marga ofrece, además, la posibilidad de efectuar pagos con tarjeta de crédito. Otro valor añadido en una época en la que muchos rehuyen el dinero físico por precaución.

Mientras hablan de su trayectoria y explican su filosofía, los clientes van entrando al establecimiento. Cada día en Ultramarinos Marga supone recibir vecinos, regalar una sonrisa (que se percibe a pesar de las mascarillas) y ofrecer los mejores productos en sus pasillos y estanterías.

Marga y Fernando han hecho suyo uno de los puntos más importantes de la filosofía del Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte, al que están asociados. Es un negocio con vocación de servicio, trato más que cercano y siempre disponible con material fresco y de primera calidad. Ni siquiera una pandemia puede con eso.

