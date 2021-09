Más de 26.000 personas han hecho este año las rutas en barco por el Miño y el Sil

Más de 26.000 personas han hecho este año los viajes en catamarán por los ríos Miño y Sil a su paso por la Ribeira Sacra. La Diputación de Lugo, organismo promotor de las rutas, espera que al terminar la presente temporada se hayan alcanzado los 40.000 usuarios.

La diputada provincial de turismo, Pilar García Porto, cree que las cifras son «tan positivas» que contribuyen a consolidar el servicio "como unha oferta atractiva que axuda a dinamizar a economía e recuperar os sectores do turismo, a hostalería e o comercio fronte ao impacto da pandemia".

Según destacaron desde la Diputación, 16.000 de las 26.000 personas que completaron la actividad lo hicieron durante el verano. Además, la administración provincial destacó que la cifra total constituye prácticamente el 100% de las plazas que estuvieron disponibles.

Datos. En julio y agosto, los trayectos por los cañones del Sil acogieron a 10.949 personas, lo que supone un 99% de la ocupación. La segunda alternativa, que discurre por el Miño desde el embarcadero de Belesar, fue la elegida por 5.043 visitantes.

"Deuse un incremento do turismo nacional respecto aos meses anteriores", destacó García Porto, quien concretó que Cataluña o Andalucía fueron dos de las comunidades que más usuarios aportaron. "Tamén percibimos a chegada de persoas extranxeiras", añadió.

Respecto a los próximos meses, la diputada provincial apuntó que hasta diciembre están ya reservadas "máis do 50%" de las plazas disponibles. Pilar García avanzó que se ha visto «un cambio no perfil do viaxeiro e a demanda de viaxes en grupo medra, sendo case a metade das reservas actuais".

El billete puede obtenerse en la web reservas.rutasembalses.es o a través del correo electrónico [email protected]ónlugo.org o el número de teléfono 982.26.01.96. Hasta el puente de diciembre habrá dos viajes al día de miércoles a domingo.