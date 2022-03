Más de 100 solicitudes para instalar puestos en la Feira Medieval de Monforte

El alcalde de Monforte, José Tomé, anunció este miércoles que el Ayuntamiento ha recibido más de 100 solicitudes, en concreto 103, para instalar puestos en la próxima Feira Medieval, que alcanzará las 18 ediciones el 16 y el 17 de abril. El regidor se mostró muy satisfecho por este interés y manifestó que, aunque es un número menor al de los años previos a la pandemia (en 2019 llegaron a solicitar presencia 116), sí es elevado en proporción con otros eventos de este tipo celebrados en Galicia. El plazo de petición de un espacio ya está cerrado.

Acompañado por la teniente de alcalde, Gloria Prada, y la concejala de cultura, Marina Doutón, Tomé apuntó que el programa definitivo de la Feira Medieval se dará a conocer el fin de semana de los días 26 y 27 de este mes de marzo, en el marco del mercado medieval que acogerá la plaza de abastos. El alcalde subrayó igualmente la vuelta de una de las fiestas más esperadas de Monforte, después de dos años sin poder celebrarse por culpa de la crisis sanitaria.

Cartel de la XVIII Feira Medieval de Monforte 2022. EP

Tomé recordó la intención del Ayuntamiento de ir recuperando la normalidad y con ella los eventos típicos de Monforte. En la ciudad del río Cabe se han vivido este año la cabalgata de Reyes o el Entroido. Si los datos de la pandemia siguen siendo positivos, en abril se les unirá la Feira Medieval.

PROMOCIÓN. El regidor monfortino precisó que ahora comienza una intensa campaña para anunciar y divulgar la Feira Medieval. Con ese objetivo se ha elaborado un vídeo que puede verse en las redes sociales y la página web oficial del Ayuntamiento, así como en el Mupi de la Rúa Cardenal.

La pieza fue producida por la empresa monfortina Amanita Studio. La poeta de Salcedo (A Pobra do Brollón) Noa Moreira puso la voz y la banda sonora la elaboró el compositor monfortino Fabio González. "A nosa proposta céntrase nunha música melódica que acompaña en todo momento esa sensación de calidez que quixemos acadar co vídeo", explicó Tomé, quien añadió que el año pasado, al no poder celebrarse la feria, se realizó con actores otra pieza en la que se recorrían diferentes condados de Galicia informando de que en 2021 no habría Feira Medieval en Monforte, pero prometiendo que si las circunstancias lo permitían, sí sería posible al ejercicio siguiente.

Con el vídeo promocional, Tomé aseguró que se cumple aquella promesa. "Queremos celebrar a volta da Feira Medieval e celebrar un anaco desa normalidade que se nos arrebatou fai xa un par de anos. Dende o Concello entendemos que toca celebrar a vida", concluyó.

CARTEL. También se dio a conocer ayer. Fue diseñado por el monfortino José Antonio Quiroga y en él se conjugan varios elementos que, a juicio del equipo de gobierno local, identifican la Feira Medieval. Es el caso del escudo de Monforte o la puerta nueva de la muralla medieval.

Además incorpora la presencia de una figura femenina "que transmite toda a forza e valentía coa que recuperamos esta Feira Medieval e que conecta cos actos que estamos celebrando arredor do 8-M", como destacó Tomé.