"O futuro pasa polos produtos ecolóxicos, porque do contrario o mundo será un vertedoiro"

É TEMPADA baixa e o restaurante Berso de Sober permanece pechado. O seu propietario, Martín Mantilla, está en proceso de organizar o seu persoal e ver con que sorprende o negocio ao público cando a primavera empece a petar na porta. O que está claro é que a aposta polos produtos ecolóxicos e de proximidade seguirá sendo a bandeira que identifique a este establecemento hostaleiro.

En agosto o Berso cumprirá dous anos. ¿Que balance fai?

Non son de queixarme. Sei que o escenario non foi o ideal e que a pandemia trouxo tempos complicados, sobre todo para a hostalería, pero sempre intento mirar o lado positivo de cada situación. O importante é mirar para adiante, sobre todo cando ves que hai xente que o pasa peor ca ti.

En que traballa nestes días relacionado co restaurante?

Estamos pechados e este mes tocará volver abrir. Sobre todo ando compoñendo o equipo. Seguiremos apostando pola cociña de proximidade, con produtos galegos e da zona, con certificados ecolóxicos e que sexan de tempada.

Cando xurdiu en vostede esa aposta polos produtos ecolóxicos?

Non vén de agora. Sempre crin moito neles. O ritmo que estabamos a levar era insostible e agora prima buscar a calidade excepcional e mirar tamén a gastronomía dende un punto de vista sanitario, con produtos que sexan sans para nós. É importante colaborar co medio ambiente e o benestar animal, parar ese ritmo frenético e buscar a calidade sen pensar tanto no resultado inmediato.

Teño a sensación de que é unha filosofía moi de moda nos últimos tempos.

Hai un cambio de mentalidade e percíbese nas xeracións novas. Cada vez falan máis de reciclaxe, de sostibilidade... Vai na súa personalidade. Aos meus fillos custaralles moito menos que a min traballar deste xeito. Estou convencido de que o futuro pasa polos produtos ecolóxicos. Do contrario, o mundo será un vertedoiro.

"Un produto de calidade custa máis cartos. Ese incremento económico e innegable, pero véxoo sublime"

Semella que o sector da restauración dá pasos moi firmes.

A xente busca cada vez máis a calidade e o ecolóxico gaña terreo. Por ese camiño imos e tardaremos só uns poucos anos en ver aumentada a aposta. En Bersos, por exemplo, ata temos implantado un sistema de limpeza sostible. Non empregamos produtos químicos. Un caso son os recipientes pechados. Con este sistema, o efecto da desinfección dura varias horas.

Como acolle esta aposta o público? Compréndea? Coñécea?

Hoxe por hoxe, aínda é maioritaria a xente que a descoñece ou non sabe en que consiste. Pero hai unha porcentaxe cada vez máis importante de persoas que si distinguen un produto ecolóxico de outro que non o é e se interesa, mesmo, por ver a horta que temos detrás do restaurante. Pasa igual cos viños. Tamén hai un aumento do público que se fixa en se a súa produción é ecolóxica ou non.

Seguro que esta dúbida xorde moitas veces. Os produtos ecolóxicos encarecen as cartas?

O bo é importante diferencialo. Un produto de calidade custa máis cartos e buscar que non encareza o prezo é algo que non encaixa. É innegable que hai un incremento económico, pero baixo o meu punto de vista é perfectamente asumible. Como di a miña avoa, somos o que comemos. Ademais, no produto ecolóxico tamén inflúe a túa habilidade, o saber mercar.

Como foi abrir un negocio no medio dunha pandemia que parece que empeza a deixarnos respirar?

Agardemos que pronto nos permita facer vida normal. Faille falta a todo o mundo. Ir adaptándose e aprendendo en cada situacións foi un máster da vida. Pero resultou complicado. Traballamos con alimentos non perecedoiros e iso de andar pechando cada 15 días... Nós non podemos deixar un peixe nunha cámara seis meses.